Сестры-близняшки впервые пришли на голосование в Кызылординской области

Взявшись за руки, вдвоем, пришли впервые на голосование восемнадцатилетние сестры-близняшки Улболсын и Улмекен Мураткызы из Кызылординской области.

Девчушки родились в ауле имени Турмагамбета в Кармакшинском районе региона. Там же окончили школу № 29, а сейчас учатся акушерству в колледже «Болашак» в Кызылорде. Занимаются в одной группе, живут вместе, впрочем, сестры все делают вместе, они так привыкли, им так спокойнее.

И на участок № 109 для голосования на референдуме тоже пришли вдвоем.

– Конечно, поначалу оробели, – рассказывает Улмекен Мураткызы. – Мы же только достигли совершеннолетия, в выборах вообще первый раз участвуем. Это день, когда на нас возлагается большая ответственность. И мы своим участием в референдуме показываем, что понимаем это, что неравнодушны к судьбе страны. Это же и наше с сестрой будущее тоже.

– Да, это наш первый посильный взрослый вклад в формирование здорового будущего Казахстана, – говорит и Улболсын Мураткызы.

В семье у родителей Улболсын и Улмекен шестеро детей.

– У нас есть и старшие, и младшие братья-сестры, мы в самой середине, – смеются девушки. – И папа с мамой нас всех любят одинаково, а мы их любим в шесть сердец. Мы постараемся выучиться профессии на отлично, стать самостоятельными и баловать родителей, как они сейчас балуют нас.