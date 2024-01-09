Шанс есть всегда

Конкурс бизнес-проектов с говорящим названием «Второй шанс» стартовал нынешним летом. Его организатором выступил Талдыкорганский региональный фонд содействия занятости при поддержке управления общественного развития области Жетысу. Изначально проект пре­дусматривал присуждение трех грантов по одному миллиону тенге, но хорошие результаты в подготовке бизнес-планов продемонстрировали шесть участников. Потому было решено каж­дому из них выдать по 500 тыс. тенге. А багаж бесценных знаний и предпринимательских навыков получили сразу 22 человека из целевой аудитории, подавших заявки на конкурс.

Сначала все они прошли пяти­дневный курс по основам предпринимательства. Как составить бизнес-план и рассчитать рентабельность, как правильно продвигать товар и составлять налоговые отчетности – наряду с этими знаниями курсантам рассказали о мерах государственной поддержки сферы предпринимательства.

– Главная цель нашего проекта «Организация центра по работе с людьми, освободившимися из мест лишения свободы» – развитие системы их ресоциализации и адаптации, – поясняет руководитель ОФ «Талдыкорганский региональный фонд содействия занятости» Светлана Садуакасова. – При этом не имеет значения, как давно они освободились. В реализации нашего проекта был применен метод cоциaльной aдaптивной тexнологии, котоpый включaeт в ceбя организацию быта, овлaдeниe пpофeccионaльными нaвыкaми и иx ycпeшноe пpимeнeниe, yмeниe докaзывaть cвою квaлификaцию и потенциал.

В итоге самыми перспективными, по мнению комиссии, стали разносторонние стартапы, в чис­ле которых – проекты Назгуль Джапаровой по изготовлению приданого невесты и Серика Жумабекова по реализации домашнего кумыса. Также благодаря конкурсу талдыкорганка Балжан Сыздыкова открыла мини-салон с услугами маникюра, педикюра и наращивания ресниц, а Естай Садуакасов занялся ремонтом автомобилей.

В числе победителей проекта и 36-летний Виталий Вострецов. Его бизнес-идея – перетяжка и реставрация мягкой мебели.

– Зачем выкидывать старую мебель? Ей можно дать вторую жизнь, – уверен мужчина.

Талдыкорганец провел в мес­тах лишения свободы почти девять лет, освободившись условно-досрочно в декабре 2019 года. О случившемся мужчина рассказывает неохотно, однако подчеркивает: именно там обучился швейному делу и достиг определенного мастерства в изготовлении спецодежды. Выйдя на волю, Виталий Витальевич решил не бросать дело и устроился­ в швейный цех при Обществе слепых. Там в основном готовили пос­тельные принадлежности, но опытный портной обучил коллег изготовлению униформы. Дальше решил отправиться в свободное плавание: занимался­ перетяжкой автомобильных салонов и работал на мебельном производстве. Там и понял, что к этому делу душа лежит по-нас­тоящему.

– О конкурсе грантов узнал через социальные сети и решил попробовать свои силы, – рассказывает Виталий Вострецов. – Грант мне очень помог продвинуться в деле: я приобрел прямострочную швейную спецмашину. Цена у нее немаленькая – 300 тысяч тенге, потому что производительность ее шага – 12 миллиметров и высокий подъем лапки. На ней можно шить разные виды материалов, в том числе eva-коврики для автомобилей. Я намерен дальше развиваться по всем направлениям: реставрировать мебель, шить комплектующие для авто. Конечно, изначально рассчитывал на миллион тенге, так как хотел купить оборудование для переработки швейных отходов, чтобы не выбрасывать остатки ткани, а вновь запускать в процесс. Но уже сейчас благодаря финансовой поддержке я могу активно работать и раскручивать дело дальше. Пока мне помогает семья, но я уже ищу заинтересованных молодых людей, чтобы трудоустроить их на реставрацию мебели.

Самое главное, подчеркивают организаторы, что принимать участие в ежегодном розыгрыше грантов можно неограниченное количество раз. Нет никаких ограничений по возрасту или полу. Фактически условий лишь два: участники должны быть из числа ранее судимых и иметь искреннее желание работать.

Благодаря проекту Талдыкорганского фонда содействия занятости за пять лет мини-гранты получили 11 человек, и все они, к счастью, продолжают дело. А одна из станций техобслуживания, открытая в числе пилотных, даже значительно расширилась и известна на весь талдыкорганский регион, делятся успехами в фонде.

И еще одним важным эффектом проекта все его участники называют преодоление предрассудков и предвзятого отношения общества к «сидельцам». Организаторы надеются, что успешные примеры вдохновят и других попробовать начать свое дело. По данным полиции, сейчас по области Жетысу на учете службы пробации состоит более 800 человек, большая часть из которых – молодые люди.