Шанс есть всегда Статьи 9 января 2024 г. 1:00 0 Дина Боранбаева Шесть жителей области Жетысу из числа освободившихся из заключения или находящихся на учете службы пробации получили гранты и начали свое дело. фото из архива ОФ "Талдыкорганский региональный фонд содействия занятости" Конкурс бизнес-проектов с говорящим названием «Второй шанс» стартовал нынешним летом. Его организатором выступил Талдыкорганский региональный фонд содействия занятости при поддержке управления общественного развития области Жетысу. Изначально проект предусматривал присуждение трех грантов по одному миллиону тенге, но хорошие результаты в подготовке бизнес-планов продемонстрировали шесть участников. Потому было решено каждому из них выдать по 500 тыс. тенге. А багаж бесценных знаний и предпринимательских навыков получили сразу 22 человека из целевой аудитории, подавших заявки на конкурс. Сначала все они прошли пятидневный курс по основам предпринимательства. Как составить бизнес-план и рассчитать рентабельность, как правильно продвигать товар и составлять налоговые отчетности – наряду с этими знаниями курсантам рассказали о мерах государственной поддержки сферы предпринимательства. – Главная цель нашего проекта «Организация центра по работе с людьми, освободившимися из мест лишения свободы» – развитие системы их ресоциализации и адаптации, – поясняет руководитель ОФ «Талдыкорганский региональный фонд содействия занятости» Светлана Садуакасова. – При этом не имеет значения, как давно они освободились. В реализации нашего проекта был применен метод cоциaльной aдaптивной тexнологии, котоpый включaeт в ceбя организацию быта, овлaдeниe пpофeccионaльными нaвыкaми и иx ycпeшноe пpимeнeниe, yмeниe докaзывaть cвою квaлификaцию и потенциал. В итоге самыми перспективными, по мнению комиссии, стали разносторонние стартапы, в числе которых – проекты Назгуль Джапаровой по изготовлению приданого невесты и Серика Жумабекова по реализации домашнего кумыса. Также благодаря конкурсу талдыкорганка Балжан Сыздыкова открыла мини-салон с услугами маникюра, педикюра и наращивания ресниц, а Естай Садуакасов занялся ремонтом автомобилей. В числе победителей проекта и 36-летний Виталий Вострецов. Его бизнес-идея – перетяжка и реставрация мягкой мебели. – Зачем выкидывать старую мебель? Ей можно дать вторую жизнь, – уверен мужчина. Талдыкорганец провел в местах лишения свободы почти девять лет, освободившись условно-досрочно в декабре 2019 года. О случившемся мужчина рассказывает неохотно, однако подчеркивает: именно там обучился швейному делу и достиг определенного мастерства в изготовлении спецодежды. Выйдя на волю, Виталий Витальевич решил не бросать дело и устроился в швейный цех при Обществе слепых. Там в основном готовили постельные принадлежности, но опытный портной обучил коллег изготовлению униформы. Дальше решил отправиться в свободное плавание: занимался перетяжкой автомобильных салонов и работал на мебельном производстве. Там и понял, что к этому делу душа лежит по-настоящему. – О конкурсе грантов узнал через социальные сети и решил попробовать свои силы, – рассказывает Виталий Вострецов. – Грант мне очень помог продвинуться в деле: я приобрел прямострочную швейную спецмашину. Цена у нее немаленькая – 300 тысяч тенге, потому что производительность ее шага – 12 миллиметров и высокий подъем лапки. На ней можно шить разные виды материалов, в том числе eva-коврики для автомобилей. Я намерен дальше развиваться по всем направлениям: реставрировать мебель, шить комплектующие для авто. Конечно, изначально рассчитывал на миллион тенге, так как хотел купить оборудование для переработки швейных отходов, чтобы не выбрасывать остатки ткани, а вновь запускать в процесс. Но уже сейчас благодаря финансовой поддержке я могу активно работать и раскручивать дело дальше. Пока мне помогает семья, но я уже ищу заинтересованных молодых людей, чтобы трудоустроить их на реставрацию мебели. Самое главное, подчеркивают организаторы, что принимать участие в ежегодном розыгрыше грантов можно неограниченное количество раз. Нет никаких ограничений по возрасту или полу. Фактически условий лишь два: участники должны быть из числа ранее судимых и иметь искреннее желание работать. Благодаря проекту Талдыкорганского фонда содействия занятости за пять лет мини-гранты получили 11 человек, и все они, к счастью, продолжают дело. А одна из станций техобслуживания, открытая в числе пилотных, даже значительно расширилась и известна на весь талдыкорганский регион, делятся успехами в фонде. И еще одним важным эффектом проекта все его участники называют преодоление предрассудков и предвзятого отношения общества к «сидельцам». Организаторы надеются, что успешные примеры вдохновят и других попробовать начать свое дело. По данным полиции, сейчас по области Жетысу на учете службы пробации состоит более 800 человек, большая часть из которых – молодые люди. #Жетысу #гранты #Второй шанс #бизнес-проект