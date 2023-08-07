Школьные ярмарки стартуют в Астане: когда и где

В этом году в Астане школьные ярмарки будут работать с 12 августа на 5 локациях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
С 12 августа текущего года в Астане стартуют школьные ярмарки на 5 локациях. Посетить их можно будет каждые субботу и воскресенье до конца месяца – 12, 13, 19, 20, 26, 27 августа.
Располагаться они будут в следующих локациях:
1) парковка цирка в районе Нура;
2) парковка ТД «Аймактау», перед ТД «Тулпар» в районе Байконыр;
3) аллея Demalys Promenade, улица Косшыгулулы, 14 в районе Сарыарка;
4) парковка Ботанического сада в районе Есиль;
5) проспект Абылай хана, 20А в районе Алматы.
Ориентировочно в ярмарках примут участие около 10-15 отечественных товаропроизводителей.
Также планируется привлечь объединение «Хас шебер» (Зиуар) для поддержки местных мастеров и ремесленников.
Места для предпринимателей предоставляются бесплатно при условии приемлемых цен для покупателей.