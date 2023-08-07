Школьные ярмарки стартуют в Астане: когда и где

Образование
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В этом году в Астане школьные ярмарки будут работать с 12 августа на 5 локациях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото: Kazpravda.kz

С 12 августа текущего года в Астане стартуют школьные ярмарки на 5 локациях. Посетить их можно будет каждые субботу и воскресенье до конца месяца – 12, 13, 19, 20, 26, 27 августа.

Располагаться они будут в следующих локациях:

1) парковка цирка в районе Нура;

2) парковка ТД «Аймактау», перед ТД «Тулпар» в районе Байконыр;

3) аллея Demalys Promenade, улица Косшыгулулы, 14 в районе Сарыарка;

4) парковка Ботанического сада в районе Есиль;

5) проспект Абылай хана, 20А в районе Алматы.

Ориентировочно в ярмарках примут участие около 10-15 отечественных товаропроизводителей.

Также планируется привлечь объединение «Хас шебер» (Зиуар) для поддержки местных мастеров и ремесленников.

Места для предпринимателей предоставляются бесплатно при условии приемлемых цен для покупателей.

 

#Астана #Образование #школьная ярмарка #канцелярские товары #школьная форма

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