Школьных бухгалтеров подозревают в хищении 120 миллионов тенге в ВКО

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Так, Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении двух бухгалтеров областной специализированной школы-интернат гимназии им. Ж. Жабаева. Они подозреваются в хищении в группе лиц по предварительному сговору бюджетных средств в сумме 120 млн тенге. Следствие полагает, что они на протяжении 5 лет перечисляли завышенную зарплату и другие выплаты на свои счета.

Как отметил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге, практически во всех регионах внедрена единая система бухучета (кроме Алматы, идет закуп), позволяющая своевременно пресекать махинации с начислением завышенных зарплат и «мертвыми душами», блокировать введение фиктивных данных.

По его словам, сейчас акиматы ежемесячно проводят автоматическую сверку систем бухучета организаций образования с отчетами казначейства. Любые расхождения перепроверяются. Дополнительно Комитет внутреннего госаудита и его территориальные департаменты с августа осуществляют камеральный контроль платежей на предмет необоснованного перечисления зарплаты

«Все подозрительные операции поступают для анализа в Антикоррупционную службу, Управление образования и саму организацию, совершившую перечисление. Это позволяет отслеживать все подозрительные операции и выявлять правонарушения. Хотелось бы предупредить руководителей сферы образования на местах о необходимости проведения профилактических бесед с сотрудниками ответственными за выделение и распределение бюджета», - сказал он.

Также он сообщил, что с начала 2023 года по ноябрь этого года в производстве находилось 297 уголовных дел в данной сфере.

Наиболее крупные суммы хищений выявлены в Жетісу (6,2 млрд тенге), Туркестанской (4,5 млрд тенге), Кызылординской (1,4 млрд тенге), Алматинской (1,3 млрд тенге), Жамбылской (592,2 млн тенге), г. Алматы (552,5 млн тенге), Актюбинской (513,7 млн тенге) областях.

В совершении преступлений изобличены 406 лиц, из них 196 лиц осуждены и приговорены к различным мерам наказания.