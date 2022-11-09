​​​​​​​Штрихи к картине мира

Давайте подумаем: а что могу лично я добавить в общую картину мироздания?..

Вот представьте: вам дали кисть и предложили нарисовать что-то, что станет неотъемлемой частью Вселенной. Крайне ответственное занятие, согласны? Да и звучит неправдоподобно: ну какие могут быть рисования на «полотне» окружающей действительности? А вот могут!

И можно даже воочию увидеть, что же из этого получится, – в Национальном музее Республики Казахстан открылась выставка международного арт-проекта «Картина мира» (World Painting). Отметим, что сюда картина перекочевала из Дворца независимости, где ее разместили в дни проведения в Астане саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. И первыми ее увидели участники саммита.

В Национальном музее министр культуры и спорта Даурен Абаев, захватив кончиком кисти желтую краску с заранее приготовленной палитры, добавил несколько штрихов к уже нарисованному Байтереку.

– Сейчас в мире достаточно нестабильная и тревожная обстановка. На этом фоне такое событие, как «Картина мира», показывает, что Казахстан является миролюбивым государством, в котором проживают сотни этносов, – отметил Даурен Абаев.

Проект «Картина мира», или World Painting, – действительно добрая и глобальная задумка. Ее автор и воплотитель – казахстанский продюсер и актер Даут Шайхисламов, решивший, что вне зависимости от страны проживания, цвета кожи и религии людей должно что-то объединять, в идеале – это искусство.

Где же такое разнообразие этносов могло быть сконцент­рировано? На тот момент ответ напросился сам собой: всемирная выставка EXPO 2020 в Дубае была в самом разгаре. Уместной идея была и потому, что мир только-только начал приходить в себя после пандемии (даже EXPO из-за нее был перенесен на год) и людям хотелось верить во что-то особенно хорошее.

Итак, в казахстанском павильоне установили полотно размером 4 м на 1,27 м. Тут тоже своя идея: это уменьшенные параметры Земли – наш «шарик» в окружности 40 тыс. км и диаметром 12,7 тыс. км. Первым на чистом холсте прошелся кистью настоя­щий человек мира – Александр Винокуров, заслуженный мастер спорта РК, наш олимпийский чемпион. Вслед за ним взялись за кисть как известные люди (например, актриса Бай Лин, режиссер Тимур Бекмамбетов, композитор Байгали Серкебаев), так и обычные посетители EXPO 2020.

Очень быстро белое полотно стало покрываться самыми разнообразными рисунками. Каждый рисовал что хотел: цветы, флаг своей страны, снеговика, инь и ян, улыбки, забавных зверюшек...

Проект World Painting стартовал 28 октября 2021 года. А уже в феврале, в красивую дату 02.02. 2022, он достиг своей цели, заявленной еще на старте: стал полноправным рекордсменом Книги Гиннесса, вобрав в себя эмоции более двух тысяч людей из 193 стран! Формулировка так и звучит: «Проект с учас­тием наи­большего количества людей, использующих кисть и передаю­щих ее по цепочке».

13 сентября 2022 года презентация «Картины мира» прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Тогда председателю Генеральной Ассамблеи ООН Абдулле Шахиду, также взмахнувшему кистью над полотном, вручили подарок – первый экземпляр книги The World Painting, в которой рассказывается о зарождении и воплощении проекта.

Проект даже вышел за пределы Земли: копия картины побывала на международной космической станции, где космонавт Антон Шкаплеров оставил на ней автограф и распечатал эту копию прямо в космосе. А еще на полотне заметно выделяется белоснежный голубок. Согласитесь, ему, символу мира, на картине самое место. Тем более что нарисовал его известный казахстанский художник – номинант Нобелевской премии в области миротворчества, активист международного антиядерного движения Карипбек Куюков.

Совсем скоро картина отправится в другие города и страны – первые на очереди Корея, ОАЭ. Создатели проекта уверены, что у «Картины мира», помимо своего прямого предназначения, есть еще и отличный туристский потенциал.

– Когда на выставке EXPO свой штрих на картине оставил певец Димаш Кудайберген, и об этом прознали его поклонники, они заполонили казахстан­ский павильон с желанием повторить действие кумира. Значит, наша картина рассказывает всему миру о Казахстане, который делает вот такой вот объединяю­щий шаг, – подытожил Даут Шайх­исламов.