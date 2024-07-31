Шымкентский Арбат как зеркало отношения к детскому труду

«Купите девушке цветы!»

Девчушка лет восьми, высмот­рев среди прохожих идущих рядом парня с девушкой, устремляется к ним, тут же вручая розу, обернутую в целлофан. Девушка машинально протягивает руку, не сразу понимая, что происходит. Пока не слышит требование к спутнику заплатить за цветы. Парень смущается и достает из кармана деньги. Или разводит руками: дескать, платить нечем. Вариантов тут немного.

В паре шагов от навязчивой торговли цветами такой же ребенок, только уже с охапкой светящихся шаров, несется наперерез родителям с детьми. Чтобы «подарить» малышу сверкающий шарик и тут же объявить, сколько стоит такая красота. Взрослые отказываются, возвращая «презент». Малыш плачет, требуя понравившуюся игрушку.

Такие сцены на шымкентском Арбате – привычная картинка. Особенно много детей с цветами и шарами появляется с наступлением темноты, когда горожане семьями отправляются на вечерние прогулки, чтобы насладиться прохладой. Не исключаю, что такой бизнес ведется под присмотром взрослых, возможно, издали наблюдающих за успехами детей.

И совершенно точно, что все происходит на глазах полицейских, имеющих на пешеходной улице опорный пункт. Вот только они почему-то не считают нужным пресечь незаконную торговлю, осуществляемую совсем маленькими детьми, которым в это время надо бы быть дома.

Именно так происходящее расценивает уполномоченный по правам ребенка по городу Шымкенту Жанетта Жазыкбае­ва. Один из июльских вечеров она провела на городском Арбате, зафиксировав в довольно позднее время – с 22.30 до 00.30 – много фактов использования детского труда.

– Несколько детей все это время занимались продажей шаров, цветов, вареной кукурузы, – рассказывает Жанетта Жазыкбаева. – Они были без родителей, совсем маленькие. Начинаешь спрашивать, почему они одни в столь позднее время, отвечают, что здесь недалеко мама в бутике торгует. Идем к «маме», а ее там нет. Дети в это время убегают. То есть можно говорить о нелегальной эксплуатации.

Превращение трудовой занятости детей в формы эксплуатации недопустимо. Международная организация труда определяет детский труд как «работу, которая лишает детей их детства, потенциала и достоинства, что является вредным для их физического и умственного развития».

– Родители нарушают законы по обеспечению безопасности детей, – считает Жанетта Жазыкбаева. – Но все дети защищают своих родителей. Стоит поговорить с любым подростком, чтобы узнать, чего не хватает, зачем работаешь, может, тебя заставляет кто-то, как в ответ неизменно звучит: никто не зас­тавляет, я сам хочу заработать.

При всей очевидности неправомерного использования детского труда ни правоохранительными органами города, ни управлением государственной инспекции труда акимата в текущем году не зарегистрировано ни единого подобного факта.

– Мы фиксируем нарушения по мере обращения к нам, – делает расклад руководитель управления государственной инспекции труда акимата Бауыр­жан Калжанов. – Физические и юридические лица могут обратиться к нам с письменными заявлениями о неправомочном использовании детского труда, и на их основании мы проводим проверку. Таких обращений в этом году не было. Есть требование, что подобные обращения должны содержать конкретные факты, информацию о том, где и в какой компании используют труд детей и подростков. Анонимные заявки не рассматриваются. Рейдовые мероприятия проводит полиция. В группу включен наш инспектор труда, но в этом году на рейд его ни разу не пригла­шали.

В полиции же сообщили, что с 15 по 17 июля текущего года на территории города проводилось оперативно-профилактичес­кое мероприятие «Дети в ночном городе». Так вот, за три дня было выявлено более 300 несовершеннолетних подростков, которые в ночное время без законного представителя находились в ресторане, кафе, развлекательных заведениях и вне жилища. Зафиксировано 313 административных правонарушений, на учет поставлены 10 неблагополучных семей, равнодушных к своим обязанностям по воспитанию детей, 14 подростков, склонных к правонарушениям.

В ходе рейда случаи неправомерного использования детского труда, уточнили в полиции, не зафиксированы.

Не гните спину!

– В тойхане, кафе, точках быст­рого питания очень много детей, – отмечает Жанетта Жазыкбаева. – Им по 17 лет, берут и шестнадцатилетних, если рос­лые и сформировавшиеся. Эти учреждения закрыты, просто так там ничего не увидишь. Это не Арбат, где все на виду. Я пыталась общаться с несколькими работодателями. Отвечают, что папа-мама в курсе, где работает их несовершеннолетний ребенок. По правилам безо­пасности такие дети должны работать только до 22 часов, но все мы знаем, что рабочий день у них намного дольше. Можно ли верить словам владельцев кафе и ресторанов, что в половине десятого подростков отвозят домой? Думаю, что это не совсем так. Да, есть добросовестные работодатели, которые соблюдают закон. Один мне даже показал график работы, где сотрудники до 18 лет заступают на смену раньше и, следовательно, раньше уходят домой.

То, что дети и подростки, желая заработать, попадают в зону риска, подтверждает и трагический случай двухлетней давности. 3 июля 2022 года смертельный удар током получила 15-летняя школьница, подрабатывавшая в одном из шымкентских кафе в период летних каникул. Уже после похорон родные погибшей пришли в заведение и сняли на видео оголенные провода и открытые розетки, да и судебно-медицинская экспертиза доказала, что школьница погибла именно от удара током по вине работодателя.

А вот свежий факт, обнародованный этим летом. Жительница Шымкента выложила в соцсети видео с комментариями о том, что якобы школьницы работали боди-массажистками. В соцсети утекла и переписка несовершеннолетних. В полиции города подтвердили, что данный факт был установлен в мае текущего года. По нему возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз и сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия.

Директор ОО «Правовой центр женских инициатив «Сана Сезiм» Шахноза Хасанова считает, что необходимо предоставить полномочия инспекторам труда осуществлять проверки предприятий, учреждений и организаций, в которых могут быть случаи эксплуатации и детского труда.

– Сейчас для онлайн-эксплуа­тации несовершеннолетних активно используется Интернет, – констатирует Шахноза Хасанова. – Их могут вовлекать в съемки порнографических сюжетов и вебкаминг (оказание онлайн сексуальных услуг). При этом в отношении несовершеннолетних применяют обман, шантаж, угрозы, чтобы в последующем они выполняли предлагаемую работу. Важно работать на опережение, заниматься профилактикой, учитывая все ухищрения, которые используют организаторы подобного «трудоустройства» детей и подростков.

Шахноза Хасанова подчеркивает, что правозащитники чаще всего сталкиваются с фактами, когда дети у светофоров или на рынках просят милостыню, а ведь детское попрошайничество относится к видам торговли людьми, поскольку в нем присутствует ключевой элемент – экс­плуатация. Ребенка используют ради получения финансовой выгоды, либо третьи лица принуж­дают его вместе с родителями попрошайничать. И таких кейсов, когда близкие зас­тавляли детей работать, в прак­тике ОО «ПЦЖИ «Сана Сезiм» немало.

Правозащитница утверждает, что понадобятся годы, чтобы изменить ситуацию. К такому выводу она пришла по итогам реа­лизации проекта «Мобилизация общественнос­ти против наи­худших форм детского труда» и дальнейшей пятилетней работе, осуществляемой сотрудниками «Сана Сезiм» совмест­но с госорганами в хлопкосеющих районах Южного Казахстана. Были соз­даны и действовали мобильные группы, в состав которых вошли представители системы образования, НПО, правоохранительных органов. Проводили мониторинги и комплекс тренингов для работодателей, нанимавших детей, для родителей и администрации школ. Разъясняли, что такое общественно полезный труд и что такое детский труд, чем они отличаются и где проходит та грань, переступать которую никому не дозволено.

– На нас тогда вышла крупная немецкая компания, закупавшая хлопок в Южном Казахстане. Одним из условий сбора хлопка было непривлечение детей на сельскохозяйственные работы, – продолжает Шахноза Хасанова. – Почти сразу стало ясно, что в регионе взрослые смотрят на детский труд на полях как на норму. Они ссылаются на то, что в свое время работали сами и ничего с ними не случилось. Мы пытались донести возможные последствия детского труда, включая общую задержку развития. Важно постоянно проводить профилактические мероприятия, потому что меняются тенденции, время, люди, вырастает новое поколение, которое может не знать об этой проблеме. До сих пор, к примеру, мы сталкиваемся с теми, кто не знает, что такое торговля людьми, что такое бытовое насилие. Люди считают нормой, когда ребенка заставляют вместо учебы гнуть спину в поле.

Труд во благо

14-летний сын моей подруги все лето работает. Устроить его курьером на пару часов в день помогли общие знакомые. И даже пообещали присмотреть за ребенком, заверив, что обе­щанную оплату получит сполна. Работа не сложная, но дисциплинирует. Зарплата не так чтобы ах, но все же лучше, чем ничего. В общем, оба – и мама, и подрос­ток – довольны трудовым летом. Подросток все заработанное складывает в шкатулку, собирается приобрести планшет. Видя его старания, мама готова тоже вложиться в покупку, но пока молчит, опасаясь, что тем самым остудит желание сына трудиться.

Уполномоченный по правам ребенка по городу Шымкенту Жанетта Жазыкбаева утверждает, что современные подростки сами хотят заработать. И совсем не обязательно, что их принуждают к этому родители или близкие.

– Многие дети хотят помочь родителям, – говорит Жанетта Жазыкбаева. – По законодательству детский труд разрешен. Есть определенные требования и нюансы. К примеру, обязательно наличие соглашения работодателя с родителями либо законным представителем ребенка. Безопасность несовершеннолетнего в приоритете.

То, что подростки стали активнее искать работу, подтверждают и компании по трудоустройству. С начала года на один из таких популярных в Казахстане ресурсов поступило от подростков более 80 тыс. резюме. Активнее всего ищут работу жители Алматы, а также астанинцы и шымкентцы.

Психологи советуют обращать внимание на потребности детей. И если ребенок пожелал работать и возраст ему это позволяет, рекомендуют не самоустраняться, а помочь и непременно посетить вместе со своим чадом потенциальных работодателей, чтобы оградить от неприятных сюрпризов и неожиданностей.