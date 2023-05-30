Сильные дожди затопили улицы Мадрида

В Испании затопило улицы Мадрида, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Хабар 24.

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Причиной наводнений стали сильные дожди. Непогода привела к перебоям в работе нескольких линий метро и городских маршрутов общественного транспорта. Из-за плохой погоды пришлось отменить также несколько авиарейсов, которые должны были приземлиться в аэропорту Мадрида.

Масштабами наводнений в сети делятся очевидцы. В столице объявили «жёлтый» уровень погодной опасности. В метеошкале это означает потенциально опасную погоду.

