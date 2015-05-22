Сильный пол должен быть сильным

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Марина МИХАЙЛОВА
Участники форума стали свидетелями уникальных операций, проходивших в различных регионах Казахстана. На встрече был проведен мониторинг эффективности Государственной программы здравоохранения в 2010–2015 годах. Было отмечено, что государство предпринимает серьезные усилия и вкладывает немалые средства, направленные на сохранение и улучшение здоровья мужчин, однако сами мужчины относятся к своему здоровью безответственно. Как сказал в своем выступлении заведующий кафедрой урологии и андрологии Казахского медицинского университета непрерывного образования (КазМУНО), член-корреспондент и профессор Болат Шалекенов, продолжительность жизни мужчин нашей страны на 10% ниже, чем у женщин. Около 8% населения Казахстана страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Среди стран евразийского континента республика занимает 2-е место по уровню смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Более 80 тыс. казахстанцев ежегодно умирают. Свыше 10 тыс. ежегодно переносят острый инфаркт миокарда (ОИМ).
За последние 10 лет число умерших мужчин на 100 тыс. человек выросло с 63,8% до 75,6 тыс. Рост заболеваемости эндокринной системы за четыре года у мужчин составил почти 40%, сахарным диабетом –140%, больных с метаболическим синдромом и ожирением стало больше на 10%, рост заболеваний системы кровообращения составил от 720 в 2004 году до 1 019 в 2014-м.
Выступающие отмечали, что проблемы с мужским здоровьем имеет каждый второй представитель сильного пола. Однако за помощью к врачу, как правило, мужчины не обращаются до тех пор, пока не проявятся достаточно выраженные симптомы, то есть когда болезнь уже приняла запущенную форму.
– Слово «актуально» в названии этой конференции не случайно, – убежден Вячеслав Локшин, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, член-корреспондент НАН РК. – Проблема мужского здоровья в Казахстане назрела и сегодня становится уже угрожаю­щей. Вдумайтесь в эту цифру: почти 50% случаев бесплодия в нашей стране происходят по причине нарушения здоровья у мужчин, их репродуктивной сферы. Десятки тысяч семей не могут иметь детей! Меня, врача, который всю жизнь занимается лечением бесплодия, это пугает. Нам надо всем миром переломить эту негативную тенденцию, используя для этого все новейшие достижения медицинской науки. Хотелось бы, чтобы и в пожилом возрасте у наших граждан было высокое качество жизни, а не страдания старых людей, отягощенных разными недугами… Достичь этого вполне в наших силах, если только люди, мужчины в первую очередь, будут разумно относиться к своему здоровью.
В Казахстане создано общественное объединение «Мужское здоровье», цель которого – объединить врачей различных специальностей, установление единых стандартов диаг­ностики, профилактики и лечения андрологических заболеваний. Новая ассоциация планирует открыть консультативные кабинеты для мужчин в Алматы, Астане и во всех регионах Казахстана, пропагандировать среди мужского населения современные достижения медицины в диагностике и лечении андрологических заболеваний.
По итогам конференции ее участники приняли меморандум о создании Евразийской ассоциации урологов и андрологов для координации внедрения междисциплинарного подхода. Также было озвучено, что разработан единый сетевой интернет-ресурс объединения «Мужское здоровье», активно используются популярные социальные сети для информационного сопровождения его деятельности, проводятся интерактивные консультации для пациентов в форумах и блогах, размещенных на его сайте, проводятся интер­активные курсы дистанционного обучения для урологов, андрологов, терапевтов, эндокринологов.

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