Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 октября

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 27 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

На 27 октября лечение от КВИ продолжают получать 880 человек (–734+ и 146 КВИ-), из них в стационарах находятся 89 пациентов, на амбулаторном уровне – 791 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.