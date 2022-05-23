Танец, мимика, движение тел при минимуме слов – этих художественных приемов оказалось более чем достаточно, чтобы зрители Туркестанского музыкально-драматического театра задумались о ценности жизни, бренности бытия, неизбежности смерти.

Театр продолжает удивлять публику своим творческим поиском и нестандартным подходом к выбору постановок. В минувшие выходные на его сцене состоялась премьера плас­тического спектакля «Сказание о Коркыте» на либретто заслуженного деятеля Казахстана, писателя и драматурга Ермека Аманшаева. Режиссер, хореограф-постановщик спектакля – известный российский хореограф и искусствовед Константин Семенов. Музыку написал талантливый композитор Хамит Шангалиев.

Это первая для театра постановка, в которой тематику спектакля, свою энергетику артисты передают залу при помощи языка танца. За два месяца подготовки они сделали большой рывок в мастерстве, в понимании себя в профессии. И язык тела оказался понятен зрителю, позволив сполна погрузиться в происходящее на сцене, собственные ощущения и эмоции.

– История Коркыта, несмотря на то что он жил много веков назад, может быть современной, поскольку ключевой является тема отношения к смерти, – считает Константин Семенов. – Сознание человека всячески пытается избежать мысли об этом, но тем не менее это тот опыт, через который придется пройти каждому из нас. Уверен, после спектакля зритель выйдет из зала немножечко другим, и в этом его главное послание.

Оригинальная хореографическая постановка рассказывает о миссии Коркыта, таинстве его рождения, которое сопровож­далось вселенским мраком и разгулом природы, навеявшими страх на людей. За это ему было дано имя Коркыт, что в переводе означает «боязнь, испуг». …Коркыту снится сон: какие-то люди копают землю, роют ему могилу. И он пытается убежать от своих кошмаров, кочуя с одной части света в другую. Но всюду, словно тень, не отставая, следует за ним пери Марту, принявшая облик смерти, олицетворяющая темные силы.

Артисты показывают непримиримую борьбу между двумя стихиями: с одной стороны – магические звуки кобыза Коркыта, преображающие все вокруг в гармонию и благоденствие, с другой – пери Марту, превращающую мир в хаос и разруху.

В спектакле мощная философская и поэтическая составляющая. Константин Семенов отмечает, что, прежде чем взяться за работу, он не просто прочитал, а изучил всю имеющуюся литературу о Коркыте. Создатели постановки, в частности, обращались к переводу сказания о Коркыте выдающегося востоковеда Василия Бартольда.

– Когда поступило предложение поработать над постановкой, сразу было понятно, что на скорую руку это сделать не удастся, иначе все будет неправдой, профанацией, – говорит Константин Семенов. – Процесс созревания замысла, «нащупывания» формы будущего действа был долгим. Это общетюркский эпос, и мне, как творцу спектак­ля, было очень интересно обращение к «преданьям старины глубокой», их исследование, интерпретация. Прикасаясь к такой теме, ты словно постигаешь миропонимание людей того времени.

В сценических решениях использовано много разнообразных эффектов, сцены выверены и эстетически совершенны. Это результат труда команды профессионалов, которую собрала директор и художественный руководитель театра Айнур Копбасарова. Для привлечения зрителей – горожан и туристов – она приглашает известных постановщиков и актеров, это сложившаяся мировая прак­тика. Такой подход помогает обретать статус театру, учит мастерству молодых артистов и воспитывает зрителей на лучших образцах театрального искусства.

– В искусстве нет границ и преград, – подчеркивает Айнур Копбасарова. – Я хочу, чтобы в нашем театре ставили спектак­ли самые лучшие отечественные и зарубежные режиссеры. Так пишется история театра. Как результат – все 22 показа спектакля «Борте» прошли с аншлагом. Зрители ждут наши постановки.

Над созданием спектакля «Сказание о Коркыте» работали художник-постановщик Татьяна Вьюшинская, художник по свету Татьяна Мишина – победитель российского национального театрального фестиваля «Золотая маска», художник видеоконтента Сергей Рылко, талантливые и креативные художники по кос­тюмам Назым Жайлаубаева и Назым Карпыкова, признанная «Лучшим дизайнером года» в 2021 году, а также художник-декоратор Жанат Кокимбеков, балетмейстер Даулет Муратпеков, художник по гриму Адэль Нуркасымова.

Специально были изготовлены прекрасные декорации, сценические костюмы и бутафория. Композитор Хамит Шангалиев смог удачно использовать и внед­рить в постановку оригинальную музыку великого Коркыта.

Роль Марту исполняют две артистки: вокалистка, солистка театра Astana Opera Малика Минизини, у которой также роль матери, и балерина туркестанского театра Акылай Сыдыгалие­ва. Точнее, Акылай исполняет пластическую роль тени Марту, которая отделяется от нее после битвы, когда мы видим павших воинов и ангела смерти, уносящего их души. Сцена разворачивается на фоне звучания кобыза, эта музыка позволяет человеку подготовиться к переходу от жизни к смерти. Именно в этот момент Коркыт перестает бояться смерти, осо­знавая, что встреча с ней неизбежна. И находит в себе силы посмотреть ей в лицо.

Это и есть кульминация спектакля, заставляющая каждого зрителя соотносить увиденное со своими размышлениями и жизненным опытом.

– Из классической оперы я пришла в национальную этническую современную постановку и очень рада такому творческому опыту, – говорит Малика Минизини. – Меня вдохновил этот проект. Я с удовольствием дала добро на участие в спектак­ле, узнав, что музыку для него пишет Хамит Шангалиев, творчество которого я знаю и ценю.

Роль Коркыта исполнил артист балета Туркестанского музыкально-драматического театра Еламан Абдыкалык. Он признается, что подготовка была напряженной, на репетициях приходилось познавать особенности современной хореографии.

– Мы, артисты балета, в основном занимаемся классическим танцем. Но видим, что современная хореография позволяет танцору больше и глубже раскрыть себя, – рассуждает Еламан Абдыкалык. – Коркыт – сложный многогранный герой. И моя задача как артиста сделать его образ понятным и близким каждому зрителю. При помощи движений, танца передать его эмоции, страх смерти, внут­реннюю борьбу. Это сложная задача. Работа над спектаклем, сам образ Коркыта меня изменили. За эти два месяца, можно сказать, я сильно повзрослел…

По словам Айнур Копбасаровой, мастерство балетной труппы Туркестанского музыкально-драматического театра растет и пластические спектакли будут и дальше пополнять репертуар.