Сколько дней отдохнут казахстанцы на День Республики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всего при пятидневной рабочей неделе в октябре выходит девять выходных дней, при шестидневной рабочей неделе – пять выходных, передает Kazpravda.kz

25 октября – День Республики - будет для казахстанцев выходным днем, в этом году он выпадает на пятницу. Таким образом, жители страны, которые работают пять дней в неделю, отдохнут три дня подряд – 25, 26 и 27 октября.

День Республики входил в перечень государственных праздников, но в 2009 году был исключен из него. В сентябре 2022 года вышел закон, по которому 25 октября снова стал национальным праздником.