Скончался солист группы "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков

Культура
18
Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Музыкант ушёл из жизни в возрасте 73 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Informburo.kz

Фото из открытых источников

Скончался солист казахстанского ансамбля "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков. Об этом сообщается на официальной странице группы в Instagram.

В пресс-службе коллектива рассказали, что исполнителя не стало после продолжительной болезни.

"Акжол Меирбеков, солист ансамбля "Дос-Мукасан", заслуженный артист Казахстана, кавалер ордена "Курмет", почётный гражданин Алматы, скончался после продолжительной болезни. Мы глубоко опечалены потерей уважаемого участника группы, который много лет пел для зрителей", – говорится в сообщении.

Акжол Меирбеков родился 26 июля 1950 года в городе Арысь в Туркестанской области. В "Дос-Мукасан" певец выступал с 1978 года.

#музыка #Дос-Мукасан #Акжол Меирбеков

Популярное

Все
ХАМАС освободил вторую группу заложников
Маулен Ашимбаев: "За прошедший год заложен фундамент справедливой, сбалансированной и демократической политической системы в Казахстане"
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
В убийстве своего ребенка призналась мать
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Последствия ураганного ветра устраняют в Астане
Израиль и ХАМАС близки к освобождению заложников и приостановке боевых действий
Движение транспорта ограничено в Акмолинской области
Пропавшие в Актюбинской области девочки найдены
"Отбасы банк" преобразуют в национальный институт развития – что изменится
День работников сельского хозяйства отмечается в Казахстане
Байден за воссоединение сектора Газа и Западного берега
УЕФА представил расклад отбора на Евро-2024
Поиски семилетней девочки продолжаются в Павлодарской области
На конкурсе "Мисс Вселенная" победила представительница Никарагуа
40 населенных пунктов Павлодарской области остаются без электричества из-за непогоды
Спецоперация прошла в трех регионах РК – задержана группа вымогателей (видео)
Четверо получили травмы в результате ураганного ветра в Астане
Студентка обвинила преподавателя в харассменте – комментарии полиции Астаны
В Казахстане самые дорогие яблоки среди стран СНГ
Спасенная полицейским пенсионерка скончалась в клинике
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Подвиг снайпера Курбатовой
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной

Читайте также

«Алаш» – идея единой тюркской государственности
Казахстан избран в комитет всемирного наследия ЮНЕСКО
Под угрозой древние письмена
В Неаполе открылась выставка "Кочевники Казахстана: прошлое…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]