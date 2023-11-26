Скончался солист группы "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков

Музыкант ушёл из жизни в возрасте 73 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Informburo.kz

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Скончался солист казахстанского ансамбля "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков. Об этом сообщается на официальной странице группы в Instagram.

В пресс-службе коллектива рассказали, что исполнителя не стало после продолжительной болезни.

"Акжол Меирбеков, солист ансамбля "Дос-Мукасан", заслуженный артист Казахстана, кавалер ордена "Курмет", почётный гражданин Алматы, скончался после продолжительной болезни. Мы глубоко опечалены потерей уважаемого участника группы, который много лет пел для зрителей", – говорится в сообщении.

Акжол Меирбеков родился 26 июля 1950 года в городе Арысь в Туркестанской области. В "Дос-Мукасан" певец выступал с 1978 года.