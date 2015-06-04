Слова поддержки Свежий выпуск 691 Айдар УТЕШЕВ

Обойдя все аудитории КазАТУ, где ребята готовились приступить к экзамену, он подбодрил их словами:

– Надо настраиваться, как на обычный экзамен в школе. Как 11 лет учились, такой и будет результат. Я уверен, что учились все вы хорошо.

Заместитель Премьер-Министра обратил внимание юных на то, чтобы во время ЕНТ не было попыток использования шпаргалок, телефонов и раций. Напоминая, что лучше всего надеяться на себя, Бердыбек Сапарбаев отметил, что государство всегда идет им навстречу. И привел пример:

– В нынешнем году мы внесли несколько изменений в правила, чтобы учитывались оценки, которые вы получали в течение 11 лет. Если у вас 5, а по ЕНТ получили 4, то теперь общая оценка будет 5.

Затем Б. Сапарбаев отправился к парадному входу университета, где волновались родители и родст­венники выпускников.

– Все они настроены, чтобы сдать хорошо, так что не переживайте, – успокоил их заместитель Премьер-Министра. – Уже на сегодня примерно 20% от сдающих получили свыше 100 баллов. Результаты с каждым годом улучшаются. Значит дети уже привыкли, дети занимаются. То, что делается государством во главе с Президентом, делается для наших детей.

Как сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, ЕНТ проводится в четыре потока в 165 пунктах. 116 из них размещены в районных центрах, 49 – в зданиях вузов областных центров и городов Астаны и Алматы. Количество экзаменационных аудиторий – 1 079.