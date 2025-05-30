Служба с перспективой

Статьи,Военное дело
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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Отличникам боевой и учебной подготовки вручили гранты на обучение в вузах

Фото пресс-службы РгК «Батыс» Нацгвардии РК

21 солдат, проходящий срочную службу в воинской части 5517 Национальной гвардии МВД РК, удостоен образовательного гранта по программе «Срочник.02», сообщает Kazpravda.kz

Напомним, программа направлена на повышение престижа службы и поддержку молодых казахстанцев, стремящихся к качественному образованию и профессиональному росту.

Как сообщили в пресс-службе регионального командования «Батыс» Нацгвардии РК, отбор проводится на основе объективной системы рейтинга, включающей ежедневный мониторинг достижений каждого военнослужащего.

– Гранты получают солдаты, добросовестно исполнившие свой долг и показавшие выдающиеся результаты. Они смогут поступить в ведущие вузы Казахстана без сдачи ЕНТ, – подчеркнул заместитель командира части Даурен Рахымбеков.

Один из лауреатов – рядовой Галымжан Кошер – поделился, что военная служба помогла ему уверенно определить дальнейший путь:

– Благодаря программе «Срочник.02» у меня появилась реальная возможность стать студентом Astana IT University. Благодарен командирам за поддержку и веру в меня.

#ВУЗы #Нацгвардия #солдаты #гранты

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