Фото: primeminister.kz
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Смаилов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, на котором рассмотрены актуальные вопросы международного экономического взаимодействия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В мероприятии приняли участие исполнительный директор Американской торговой палаты в Казахстане Дорис Брэдбери, посол Великобритании в Казахстане Кэти Лич, посол делегации Европейского Союза в РК Кестутис Янкаускас, директор ЕБРР по Казахстану Хусейн Ожан, руководитель Евразийского подразделения ОЭСР Уильям Томпсон, управляющий директор NCOC Оливье Лазар, главный исполнительный директор «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наир, региональный директор Philip Morris International Хуан Карлос Эскобар, а также руководители центральных государственных органов Казахстана. 

Участники заседания обсудили влияние текущей геополитической ситуации на логистику и банковское дело для инвестиционного сообщества Казахстана.

Было отмечено, что на сегодняшний день наиболее уязвимым сектором международных экономических отношений стали транспортно-логистические системы.

В ходе заседания Премьер-министр РК отметил, что, несмотря на внешние экономические шоки, Правительство располагает всеми необходимыми инструментами и ресурсами для преодоления возможных кризисных явлений.

«Все озвученные сегодня рекомендации будут проработаны и учтены в работе Правительства», – подчеркнул Алихан Смаилов.

 

Популярное

Все
Национальный курултай – возрожденная
Сберечь самое ценное
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
Сколько стоит поселиться на побережье Бухтарминского водохранилища
Что такое роллер-спорт и почему он набирает популярность в Алматы
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Не надо стесняться!
Хирург Борис Цхай видел чудеса выздоровления своих пациентов
Есть проблема? Обращайтесь в СЭС!
Прерванный полет Кабылбека Абугалиева: в память об авторе изобретения, спасшего тысячи жизней
В работе Национального курултая смогут принять участие все граждане Казахстана
Содержимым капсул с витамином омега-3 пугают казахстанцев в соцсетях
Персональная выставка художника и журналиста "Казправды" прошла в Таразе
Главные идеи первого заседания Национального курултая разобрал эксперт
Тяжкий груз сирийской войны
Небесная «ласточка»
Внутренние резервы для роста
Ответственность как правило
Школа Дианы
Шура спел на улице в Нур-Султане
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Два новых министерства появились в Казахстане
В ряде регионов Казахстана утверждены сниженные тарифы на коммуналку
Асхат Аймагамбетов высказался о своём назначении
Один из самых возрастных, трудолюбивых и добрых дворников живет и работает в Нур-Султане
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в силу
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Лошади особого назначения
Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области
Вышедшие из каменного молчания
Область Абай: первые шаги
94-е заседание Экономического совета СНГ состоялось в Нур-Султане
Криминализировать бытовое насилие призывают в Казахстане
Сколько дней отдохнут казахстанцы в июле
«Зеленая» экономика – конкурентоспособная экономика
Нурлан Уранхаев возглавил Абайскую область
Чем занимается "зеленый спецназ" Казахстана
Слухи о случаях холеры в стране насторожили казахстанцев
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество , Россия
На критическое состояние реки Жайык указал Токаев
Президент , Международное сотрудничество , Экономика , Россия
Разработать новую торговую стратегию в рамках ЕАЭС предложи…
Президент , Международное сотрудничество , Экономика , Россия
Токаев призвал страны региона определить новые горизонты со…
Экономика , Транспорт , Европа
Актауский порт получил "зеленый" сертификат ОБСЕ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]