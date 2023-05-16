Смаилов встретился с исполнительным директором ЮНФПА

Фото пресс-службы Правительства РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций, исполнительным директором ЮНФПА Наталией Канем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Стороны обсудили вопросы развития социальной сферы РК, в том числе образования и здравоохранения, инициативы по поддержке молодежи, а также проведение Глобальной встречи лидеров ЮНФПА в Алматы.

Премьер-министр отметил, что Правительство придает важное значение всестороннему развитию отношений с ООН, в частности, с Фондом в области народонаселения (ЮНФПА), который занимается реализацией лучших международных практик и опыта в социальной сфере.

«Ваш вклад в нашу совместную работу неоценим, и мы глубоко признательны за усилия, направленные на достижение наших общих целей», — сказал Алихан Смаилов.

При этом он добавил, что ключевые принципы и приоритеты сотрудничества между ООН и Казахстаном определяет Рамочная программа на 2021-2025 годы, реализация которой уже дала Казахстану конкретные положительные результаты.

«Подтверждением этому является отчет о деятельности страновой команды ООН в Казахстане за 2022 год, где дана высокая оценка деятельности в области поддержки молодежи, гендерного равенства и развития социальных институтов. Хочу отметить, что это является прямым результатом нашего плодотворного взаимодействия», — сказал премьер-министр.

Вместе с тем Правительство продолжает целенаправленную работу по развитию социальной сферы. Так, с 1 января внедрена Цифровая карта семьи, которая помогает проактивно выявлять необходимость оказания гражданам мер господдержки. Ведется полная оцифровка системы здравоохранения в рамках единой платформы Е-Денсаулык. Начата комплексная модернизация сельского здравоохранения, что позволит улучшить качество медпомощи для 4 млн сельчан. В частности, будет построено более 600 врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов, с этого года начнется модернизация 32 межрайонных больниц.

«Особое внимание мы также уделяем молодежи. Принята Концепция молодежной политики до 2029 года, в которой предусматриваются меры по повышению уровня доходов, обеспечению жильем и качественным образованием», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В свою очередь Наталия Канем отметила высокие результаты развития социальной сферы, достигнутые Казахстаном за последние годы, и подтвердила готовность ЮНФПА продолжать оказывать содействие и техническую поддержку республике в реализации новых инициатив.

«Мы приветствуем усилия Правительства по созданию благоприятных условий для развития молодежи и конкретно молодежных центров здоровья, которые открыты по всей стране. Это отличное достижение, пример передовой практики, о котором мы однозначно будем говорить в Алматы, где соберется более 200 руководителей ЮНФПА со всего мира. В этом контексте также хотелось бы отметить важность концепции образования на основе жизненных навыков, ЮНФПА готово поддерживать данное направление», — сказала Наталия Канем.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность расширять партнерство по самому широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.