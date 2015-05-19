Сменился ливень «снегопадом» Свежий выпуск Моисей ГОЛЬДБЕРГ

Вдоль автотрассы Астраханка – Буланды неслись бурные потоки воды, скрывая в быстро образующихся глубинах и прошлогоднюю стерню, и молодую траву, и ярко зеленеющие кустарники. Грохотал гром, сверкала молния. Казалось, небесному водопаду не будет конца. И вдруг вся эта круговерть ушла на второй план.

Взору открылась поразительная картина. Омытые майским дождем, с высоты на землю спус­кались лебеди. Сотни пар. Они устроили себе привал, чтобы перекусить и отдохнуть. Водная гладь стала белоснежной, будто ее покрыли тысячи лепестков, облетевших с яблонь.

– На Кургальджинские озера летят? – поинтересовались мы у местного жителя. – Там ведь рай земной для перелетных птиц...

– У нас тут своих озер хватает, – возразил собеседник. – Лебеди давно прижились, знают, что мы – люди добрые и в обиду их не дадим. Они тут себя даже хозяевами чувствуют. Достается от них и домашней птице – гусям и уткам. Здесь они спокойно выводят потомство – по 8 птенцов. И никому из местных даже в голову не придет разорить гнездо.

Оказалось, и примет немало, связанных с лебедями. Прилетели раньше срока – жди сухую и теплую осень. Много птиц появилось – быть щедрому урожаю.