Сменился ливень «снегопадом»

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Моисей ГОЛЬДБЕРГ
Вдоль автотрассы Астраханка – Буланды неслись бурные потоки воды, скрывая в быстро образующихся глубинах и прошлогоднюю стерню, и молодую траву, и ярко зеленеющие кустарники. Грохотал гром, сверкала молния. Казалось, небесному водопаду не будет конца. И вдруг вся эта круговерть ушла на второй план.
Взору открылась поразительная картина. Омытые майским дождем, с высоты на землю спус­кались лебеди. Сотни пар. Они устроили себе привал, чтобы перекусить и отдохнуть. Водная гладь стала белоснежной, будто ее покрыли тысячи лепестков, облетевших с яблонь.
– На Кургальджинские озера летят? – поинтересовались мы у местного жителя. – Там ведь рай земной для перелетных птиц...
– У нас тут своих озер хватает, – возразил собеседник. – Лебеди давно прижились, знают, что мы – люди добрые и в обиду их не дадим. Они тут себя даже хозяевами чувствуют. Достается от них и домашней птице – гусям и уткам. Здесь они спокойно выводят потомство – по 8 птенцов. И никому из местных даже в голову не придет разорить гнездо.
Оказалось, и примет немало, связанных с лебедями. Прилетели раньше срока – жди сухую и теплую осень. Много птиц появилось – быть щедрому урожаю.

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