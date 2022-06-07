Общество , Видеогалерея
Снежные барсы попали на видео в нацпарке "Кольсайские озера"

Самку снежного барса с детенышем удалось запечатлеть на видео в национальном парке "Кольсайские озера", сообщает Kazpravda.kz.

Как отметили в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК, уникальные кадры с краснокнижными животными удалось получить благодаря установленным на территории парка фотоловушкам. 

 

Для нашей страны снежный барс – не просто редкий вид, занесенный в международный Красный список IUCN и Красную книгу Казахстана. Это один из символов сильного, независимого государства. В республиканском Комитете лесного хозяйства и животного мира по ирбису разработана отдельная программа. Как рассказал менеджер проектов Программы развития ООН в области сохранения биоразнооб­разия, экосистем и «зеленой» экономики Талгат Кертешев, если в 1980-е годы считалось, что в республике 180–200 снежных кошек, сегодня – порядка 110.

По прогнозам, к 2040 году мировая популяция снежного барса может сократиться примерно на 10%, если всем миром не остановить браконьеров и не сохранять естественную среду обитания этих животных.

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