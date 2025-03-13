Снижая риски возникновения ЧС

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Начало обильного таяния снегов на Костанайщине ожидают уже в конце следующей недели. По традиции первым делом весна приходит в Торгайский регион, поэтому в Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах вовсю работают три группировки спасателей. Они мониторят ситуацию, проводят профработу с населением, очищают водопропускные сооружения, каналы и дворы от снега и наледи. Дежурные работают в двухсменном режиме.

В зоне особого внимания – Карасуский район, где паводковые воды прошлого сезона всю зиму не давали покоя жителям села Новоселовка. Искусственный обводной канал, построенный специально для отвода вешних вод, в результате притока которых пять озер слились в одно, этой зимой периодически разливался, подтапливая территорию кладбища и приближаясь к населенному пункту. На протяжении четырех месяцев на месте ведутся непрерывные инженерные работы.

А неподалеку, близ села Новоселовка, на реке Кундызды на этой неделе прогремели первые взрывы, в результате которых произведено разрушение 4 тыс. кубометров льда, что позволит увеличить пропускную способность водоотводного канала, снижая рис­ки возникновения ЧС. В общей сложности этой вес­ной объем взрывных работ составит свыше 194 тыс. кубометров льда. На эти работы затратят порядка 200 млн тенге.

В соседнем поселке Жамбыл того же Карасуского района укладывают мешкотару с пес­ком для наращивания тела защитной дамбы вокруг села. В помощь местным спасателям прибыл личный состав с инженерной техникой войсковой части 68303 МЧС РК из Семея.

– Накопленные снегозапасы в Карасуском районе превышают норму. По нашим прогнозам, по Убагану должно прийти без учета искусственного канала, поскольку его учесть невозможно, в районе 375 миллионов кубов воды. Но опять-таки есть неучтенные места, где не ведется мониторинг, там тоже достаточно много снега лежит. Таким образом, мы ожидаем приход примерно процентов на 50 больше среднемноголетних значений, – сказал директор КФ РГП «Казгидромет» Адель Ахметов.

Стоит отметить, что в Карасуском и Костанайском районах с прошлой весны продолжает действовать режим ЧС. И сейчас эти районы, а также юг области остаются болевыми точками. В общей сложности на территории области в зонах возможного подтопления находится 101 населенный пункт в 20 районах.

– На период паводка местными исполнительными органами определено 104 пункта сбора пострадавшего населения, которые смогут вместить более 12 тысяч человек, – отметил замначальника ДЧС Костанайской области Толеген Тукушев.

Обдумывают в регионе и варианты отгона скота на случай ЧС. Коров, лошадей и овец решено поднимать в места, расположенные на возвышенности. Вместе с тем ведется активная работа по идентификации сельхозживотных. За павший во время паводка скот без бирок компенсации выдавать нынче не будут.

– В прошлом году мы столкнулись с такой проблемой: не знали, как выплачивать компенсацию за незарегистрированный скот. Тогда было принято решение, что если найдутся три свидетеля, то хозяин получит выплаты. В этом году такого не будет, – сообщил руководитель управления ветеринарии акимата Костанайской области Толеген Иманбаев. – Если не будет найден труп с биркой, то и на возмещение можно не рассчитывать. Такие правила уже вступили в силу. Сейчас мы проводим разъяснительные работы с населением.

Пока не совсем понятно, будут ли в этом году введены в сельхозоборот затопленные прошлой весной пашни, которые так и не удалось засеять в 2024-м. Это около 40 тыс. га в Карасуском районе. Благодаря обводному каналу вода ушла с этих полей, но все же стопроцентного прогноза относительно интенсивности половодья делать никто не берется. Погода – дама насколько переменчивая, настолько же и непредсказуемая.

– Все будет зависеть от синоптической ситуации. При резком потеплении и осадках, учитывая накопленные снегозапасы, паводки могут повториться. Что послужило мощному половодью в 2024-м? В прошлую зиму мы ушли с переувлажненной на 200–300 процентов почвой, выпало большое количество осадков. Почва промерзла, затем пошли дож­ди и снова стукнули морозы, в результате чего образовалась корка. Когда началась оттепель, воде некуда было деться, и она пошла по корке, то есть не впитывалась в землю, не испарялась, а пошла поверху, что и привело к тому эффекту, который мы наблюдали. В нынешнем году такой корки нет, поэтому, думаю, около 30 процентов вешних вод поч­ва точно способна принять, – подытожил Адель Ахметов.