Колонка обозревателей
Собачье дело
Левкович Елена
корреспондент

Угораздило меня вставить свои пять копеек в комментариях под постом в одном из столичных пабликов: граждане, абсолютно безответственные, как считал автор жалобы, внаглую выгуливают своих питомцев в центре города без наморд­ников и поводков, а еще оставляют повсюду их фекалии.

Народ завелся и поделился на два лагеря: одни встали на сторону автора поста, мол, и правда, обложили «минами» газоны и тротуары, ходи потом по кучам. Тем более без намордников – кто их, зубастых, знает?

Другие комментирующие, к коим примкнула и я, сошлись во мнении, что кошки-собаки – друзья человека, отношение к друзьям должно быть соответствующее, да и вообще, конкретно эти товарищи на видео ведут себя культурно – продукты жизнедеятельности своих питомцев уносят с собой в пакетиках.

Моей ошибкой было написать, что, как по мне, поднявшая лапу в тени далекого деревца собачка – это в разы приятнее зрелище, нежели писающий на виду у всех на площадке или в том же парке ребенок. И ладно бы малец возрастом год-два, но ведь справляют нужду уже «женихи» по 8–10 лет.

Как говорится, знала, на что шла. Первым прилетел вопрос, задаваемый всегда там, где дело касается попрания детских прав: «У Вас, наверное, нет детей?!». По логике большинства обитающих в соцсетях женщин, человек, смеющий критиковать детей, не способен растить и воспитывать своих.

– Отчего же, – отвечаю, – есть двое, мальчик и мальчик. И собака, представьте себе, есть. И я всех их вместе приучаю не пакостить там, где они живут и гуляют.

– Значит Вы просто тупая, если сравниваете детей и собак! – вынесла свой вердикт другая комментаторша.

– А Вы невоспитанная, – охарактеризовала я рачительницу детских прав. – Ну давайте будем позволять детям все! И на горшки их высадим не в парке, а на центральной площади – это же дети.

Нелестных слов и фейспалмов в мой адрес было еще много. Со всеми спорить и доказывать что-то – жизни не хватит. Но в очередной раз я вынесла для себя, что детям почему-то можно все. Вот это самое «ну это же дети» служит железобетонным аргументом на любой случай.

Помню, когда двое «героев» сбросили беззащитного котенка в лестничный проем, и народ в буквальном смысле встал на дыбы от такого зверства (чуть ли не стихийный митинг провели у подъезда одного из мальчишек), все равно нашлись те, кто писал: «Это же дети, они не понимают, что творят, как их можно осуждать?!». Благо комментаторы были в основном адекватные и быстро разъяснили заступникам, что и дети должны отвечать за свои поступки.

И сама я как-то стала свидетельницей того, что «детям можно все». Представьте: набережная, толпы прогуливающихся, играет музыка… И тут у меня на глазах мальчишка лет 4–5 снимает штаны и прям сквозь ограждение справляет нужду в речку! Кто-нибудь другой, наверное, схватил бы телефон и стал снимать такое непотребство, но я была до такой степени, мягко говоря, озадачена (хотя, безусловно, здесь требуется совсем иное, непечатное выражение), что просто молча наблюдала за происходящим. Вместе с родителями пацана, которые, в отличие от меня, смотрели на своего ребенка с умилением. Хотела было обратиться к маме мальчика, но подруга остановила: толку не будет, разве что гадос­тей наговорят в ответ.

На справедливое замечание относительно воспитания детей тебя пошлют в дальнее пешее с формулировкой «не ваше собачье дело», как под постом о тех самых собаках. А на самом-то деле оно – воспитание в детях культуры – наша общая забота. Так посмотреть, и правда: собака – не просто друг человека, но и порой нуждается в поводке и наморднике меньше, чем люди.

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