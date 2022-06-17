Общество , Здравоохранение
Содержимым капсул с витамином омега-3 пугают казахстанцев в соцсетях

Пользователи Казнета делятся видеозаписью эксперимента. На кадрах мужчина разрезает капсулу с витамином омега-3 и капает ее содержимое на пенопласт. Через час на тех местах, куда попал витамин, появляются дыры. Пользователи предполагают, что это может свидетельствовать о том, что такие капсулы вредны для организма, так как способны «разъедать» дыры внутри человеческого тела. Это не так, поясняет Stopfake.kz.

На самом деле эксперимент с капсулами омега-3 и пенопластом был популярным еще в 2016 году. Тогда его даже использовали маркетологи, доказывая таким образом, что есть «правильный» и «неправильный» витамин. Якобы «правильным» считался тот, который способен разъесть пенопласт. Маркетологи преподносили это так: если витамин разъедает пенопласт, значит, он может разъедать и холестериновые бляшки в сосудах. Скептики же считали наоборот, если омега-3 может разъесть пенопласт, то разъест и желудок.

Ни те, ни другие неправы. Дело в том, что жирные кислоты омега-3 выпускаются в двух формах: триглицеридов TG (Triglyceride) и этиловых эфиров EE (Ethyl Ester). Триглицериды считаются натуральной формой, а этиловые эфиры – доработанной в лаборатории. Разъедать пенопласт могут те кислоты, которые выпущены в форме этиловых эфиров.

Однако это не значит, что они вредны или тем более опасны.

На самом деле обе формы одобрены ВОЗ и используются практически во всем мире.

Исследования на тему усвояемости жирных кислот омега-3 в форме триглицеридов и этиловых эфиров показывают, что существенной разницы между тем, как усваиваются две эти формы, нет.

Нанести вред организму и тем более разъесть внутренние органы омега-3 не способна. Поскольку добавка принимается перорально, то она попадает в желудок, то есть в кислотную среду, где полностью перерабатывается, а затем усваивается организмом.

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