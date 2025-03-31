Американский тренер Рафаэль Арутюнян подтвердил, что планирует начать работу с Софьей Самоделкиной на постоянной основе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на RT

В недавнем интервью он высказался о перспективах сотрудничества с лучшей фигуристкой Казахстана.

«Зависит от того, сможет ли казахстанская федерация фигурного катания обеспечить ей эту возможность. Я со своей стороны дал добро на такую работу. Самоделкина смогла убедить меня, что заслуживает внимания? Да, абсолютно. По работе на льду у меня нет к ней ни единой претензии. Есть некоторые чисто психологические пунктики, над которыми мы тоже работаем. Это касается того, как вести себя в тех или иных ситуациях, как разговаривать, как реагировать на те или иные вещи, как отдыхать», – заключил он.