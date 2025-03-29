Софья Самоделкина успешно дебютировала на своём первом мировом первенстве и обеспечила себе путевку на Игры четырехлетия, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

Казахстанская спортсменка вошла в топ-20 лучших фигуристок мира и обеспечила Казахстану первую лицензию для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане.

На чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне среди женщин Казахстан впервые за 6 лет получил возможность вновь побороться за медали в этой дисциплине. В произвольной программе принимали участие 24 спортсменки, которые также боролись за лицензии на предстоящую зимнюю Олимпиаду.

Кроме того, в феврале 2025 года Софья Самоделкина остановилась в шаге от бронзовой медали Азиатских игр в китайском Харбине.