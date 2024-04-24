Соглашение ОПЕК+: Казахстан подготовил подробный план компенсации

Фото: пресс-служба Минэнерго

Министерство энергетики опубликовало заявление по Соглашению ОПЕК+, сообщает Kazpravda.kz.

"Казахстан подтверждает приверженность Соглашению ОПЕК+ и поддерживает решения, принимаемые совместно со странами-участниками ОПЕК+.

По итогам решения 53-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета (JMMC) Казахстан подготовил подробный план компенсации, согласно которому постепенно компенсирует перевыполненные в 1-м квартале объемы в течение 2024 года.

Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства согласно намеченному плану компенсации.

Мы понимаем важность соблюдения обязательств каждой страной и поддерживания сотрудничества в целях стабилизации нефтяного рынка", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Казахстан продлил свои текущие добровольные обязательства до конца июня 2024 года.