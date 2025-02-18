Соответствовать мировым стандартам Статьи 18 февраля 2025 г. 7:00 3 Инеш Бержанова Казахстан стал единственной страной Центральной Азии, прошедшей международную аккредитацию системы оценки качества образования. коллаж из архива «КП» Национальный инструмент оценки знаний школьников получил международный знак качества RCEC. Как сообщает пресс-служба Министерства просвещения, прохождение аккредитации казахстанского Мониторинга образовательных достижений обучающихся (МОДО) подтверждает его надежность, достоверность и соответствие мировым стандартам. Все этапы и процедуры МОДО основаны на признанных научных подходах, которые применяются в международных исследованиях, таких как PISA, TIMSS и PIRLS. – Прохождение аккредитации МОДО позволило нарастить потенциал и экспертизу страны в области оценивания. Нами планируется интегрировать основные принципы и подходы, проработанные в ходе трансформации МОДО, на другие уровни образования в рамках совершенствования национальной системы оценки качества образования. Это обеспечит целостное развитие системы оценивания и получения объективных данных о качестве образования по всей траектории обучения детей, – отметил председатель правления АО «Национальный центр исследований и оценки образования «Талдау» им. А. Байтурсынулы Магжан Амангазы. В будущем, как считают специалисты, национальная система оценивания Казахстана может стать основой или частью совместных международных проектов в Центрально-Азиатском регионе. Процесс аккредитации включает в себя разработку рамок оценивания, создание базы тестовых вопросов, подготовку инструкций для участников, проведение тестирования на цифровой платформе, а также шкалирование и анализ результатов в соответствии с международными стандартами. Напомним, что МОДО – это национальный инструмент оценки качества знаний школьников, позволяющий выявлять сильные и слабые стороны освоения учебной программы. Его конечная цель – проведение комплексного анализа и разработка методических рекомендаций для каждого региона и школы, способствующих повышению качества образования. #Образование #МОДО #RCEC