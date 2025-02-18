Соответствовать мировым стандартам

Национальный инструмент оценки знаний школьников получил международный знак качества RCEC. Как сообщает пресс-служба Министерства просвещения, прохождение аккредитации казахстанского Мониторинга образовательных достижений обучающихся (МОДО) подтверждает его надежность, достоверность и соответствие мировым стандартам. Все этапы и про­цедуры МОДО основаны на признанных научных подходах, которые применяются в международных исследованиях, таких как PISA, TIMSS и PIRLS.

– Прохождение аккредитации МОДО позволило нарастить потенциал и экс­пертизу страны в области оценивания. Нами планируется интегрировать основные принципы и подходы, проработанные в ходе трансформации МОДО, на другие уровни образования в рамках совершенствования национальной системы оценки качества образования. Это обеспечит целостное развитие системы оценивания и получения объективных данных о качестве образования по всей траектории обучения детей, – отметил председатель правления АО «Национальный центр исследований и оценки образования «Талдау» им. А. Байтурсынулы Магжан Амангазы.

В будущем, как считают специалисты, национальная система оценивания Казахстана может стать основой или частью совместных международных проектов в Центрально-Азиатском регионе.

Процесс аккредитации включает в себя разработку рамок оценивания, создание базы тестовых вопросов, подготовку инструкций для участников, проведение тес­тирования на цифровой платформе, а также шкалирование и анализ результатов в соответствии с международными стандартами.

Напомним, что МОДО – это национальный инструмент оценки качества знаний школьников, позволяющий выявлять сильные и слабые стороны освоения учебной программы. Его конечная цель – проведение комплекс­ного анализа и разработка методических рекомендаций для каждого региона и школы, способствующих повышению качества образования.