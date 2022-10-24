Состояние энергетической системы страны обсудили на совещании

Обеспечить бесперебойную работу энергетической системы страны, поручил Токаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Аkorda.kz.

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева прошло оперативное совещание по вопросам газовой и энергетической отрасли.

С докладом выступил министр энергетики Болат Акчулаков. Он доложил главе государства о состоянии энергетической системы страны. Также были обсуждены перспективы прохождения зимнего отопительного сезона.

По итогам обсуждения Президент поручил выработать комплекс мер, направленных на обеспечение бесперебойной работы энергетической системы страны, а также развитие новых генерирующих мощностей.

