Сотрудничество, диалог, мир и национальные интересы

Последняя пятилетка прошла для Казахстана под знаком масштабных и комплексных реформ и преобразований, запущенных Президентом Касым-Жомартом Токаевым фактически во всех сферах, – от политики и экономики до социальных отношений и идеологии. В том, что касается внешнеполитического курса, принципиальные подходы нашей страны остаются неизменными, но, как и любая другая сфера, дипломатия должна развиваться, чтобы эффективно решать поставленные перед ней задачи в усложняющихся и меняющихся условиях.

Целью дипломатии любой страны всегда остается защита и продвижение национальных интересов (в числе ключевых – безопасность, суверенитет, независимость, территориальная целостность, экономическое развитие), и Казахстан для дос­тижения этой цели выбрал для своей внешней политики такие инструменты, как многовекторность, сбалансированность, прагматизм, миролюбие. На протяжении десятилетий этот подход давал лучшие результаты, обеспечив республике успешную интеграцию в мировое сообщество, уважение зарубежных партнеров, доверие инвесторов.

Став Президентом в 2019 году, Касым-Жомарт Токаев сразу же объявил о преемственности внешнеполитического курса (который он, собственно, на заре независимости сам помогал формировать в период работы в Министерстве иностранных дел).

Последние пять лет ознаменовались усилением глобальной турбулентности фактически по всем фронтам – нарастание геополитической напряженности, экономические войны, вооруженные конфликты, разрушение мировой архитектуры безопасности, поляризация, многочисленные новые кризисы и обострение старых... Как не раз за эти годы подчеркивал Касым-Жомарт Токаев, любой кризис – это не только угрозы, но и возможности. Но для этого необходимо не пассивно наблюдать за происходящими вокруг процессами, а активно действовать. Не возводить стены, но строить мосты.

Курс и принципы Нового Казахстана в новой глобальной реальности Глава государства четко артикулировал на недавней Сингапурской лекции.

«Мы будем оставаться открытыми и связанными с миром, продвигая «Казахстан, приверженный глобализации», – это внешнеполитический курс нашей страны. Только так мы сможем преуспеть в этой новой эпохе затянувшейся неопределенности. Как следствие, мы не можем позволить себе быть благодушными и пассивными. Оставаясь открытыми миру, мы проявляем бдительность и проактивность в противодействии внешним вызовам. Мы никогда не будем колебаться в защите законных прав и интересов Казахстана, не говоря уже о том, чтобы жертвовать нашими основными интересами. Иногда к нашей позиции относятся скептически, критикуют за нейтральность. Однако нейтралитет не следует принимать за отсутствие убежденности. Напротив, это сознательный выбор в пользу дипломатии и диалога, а не конфликта и принуждения. Этот выбор является нашей сильной стороной, позволяющей нам помогать преодолевать глубокие разногласия – от территориальных споров до идеологических конфликтов», – подчеркнул он.

Благодаря видению и работе Президента Касым-Жомарта Токаева во внешнеполитичес­ком поле отечественная дип­ломатия проактивна, праг­матична, ответственна. Это естественным образом укреп­ляет позиции Казахстана на международной арене.

За пять лет, прошедших с момента вступления Касым-Жомарта Токаева на пост Главы государства, он не пропустил ни одно действительно важное глобальное мероприятие, используя такие площадки не только для продвижения внешнеполитических инициатив и поиска решений глобальных проблем, но также для презентации проводимых в нашей стране реформ и демократических преобразований. И то, и другое находит у наших зарубежных партнеров неизменную поддержку.

Что касается активности Президента Токаева на международной арене, то тут нужно в первую очередь обратить внимание на объективную актуальность и вос­требованность его предложений и призывов, нацеленных на прео­доление системных кризисов в мире и обеспечение устойчивого развития для всех через диалог и сотрудничество.

Так, в 2019 году, выступая на 74-й сессии Генеральной ассамб­леи ООН, Президент выдвинул инициативу о создании Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Цент­ральной Азии и Афганистана, которая была поддержана как странами региона, так и руководством Организации.

В 2020 году, в разгар пандемии COVID-19, Касым-Жомарт Токаев предложил учредить подотчетный Совету Безопасности ООН специальный многосторонний орган – Международное агентство по биологической безопас­ности на основе Конвенции о запрещении разработки, произ­водства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия. Тогда же казахстанский лидер предложил ООН провести Международный год мобилизации добровольцев в целях устойчивого развития – он будет проведен в 2026 году (соответствующую резолюцию в прошлом году приняла ГА ООН).

В 2021 году в ходе 76-й сессии ГА ООН Казахстан был избран членом Совета ООН по правам человека (СПЧ) на 2022–2024 годы, что стало признанием роли и усилий нашей страны в продвижении международных норм и стандартов в области защиты прав и свобод человека. Здесь важным достижением стало принятие в прошлом году по инициативе Казахстана первой резолюции стран Центральной Азии в СПЧ – «Обеспечение качественного образования в духе мира и терпимости для всех детей». Соавторами резолюции выступили 114 стран, присоединились к ней 126 государств.

В 2022 году, когда в мире стало на одну «горячую точку» больше, Глава государства, выступая на 77-й сессии ГА ООН, подчеркнул необходимость модернизации и реформирования ООН, чтобы она была готова к грядущим вызовам и возникающим возможностям.

Кроме того, в 2022 году Казах­стан провел самый представительный за 20 лет Съезд лидеров мировых и традиционных религий – более 100 делегаций из 50 стран мира, и впервые участие в мероприятии принял Папа Римский. Вклад нашей страны в укрепление диалога цивилизаций и развитие «духовной дипломатии» с первых лет проведения форума высоко оценивается мировым сообществом. И эта работа, которая стала одной из визитных карточек внешней политики нашей страны, деятельно поддерживается Касым-Жомартом Токаевым.

В 2023 году в рамках 78-й сессии ГА ООН Президент Токаев выступил сопредседателем в первом Диалоге Саммита по ЦУР в Нью-Йорке, принял участие в первом в истории Саммите глав государств стран – участниц СПЕКА в Баку.

А под конец 2023 года Касым-Жомарт Токаев посетил 28-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР28) в Дубае, причем на этом глобальном мероприятии Казахстан впервые был представлен на уровне Главы государства. Именно там, на Всемирном саммите климатических действий в рамках СОР28, Президент РК объявил о проведении в нашей стране в 2026 году Регионального климатического саммита под эгидой ООН, а также об организации в 2024 году совместно с Францией One Water Summit.

Уже по этому краткому пе­речню становится очевидным, что во внешнеполитической повестке Казахстана присутствуют все наиболее актуальные вопросы региональной и мировой повестки дня. По каждому из них наша страна имеет твердую позицию, которую умело продвигает и отстаивает. При этом принци­пиальное значение имеет то, что в условиях, когда мы наблюдаем растущее в мире разделение и недоверие между державами, твердой константой внешней политики, проводимой Президентом Токаевым, остаются приверженность многовектор­ности, стремление к взаимодействию на принципе win-win, поиск и создание возможностей для эффективного диалога.

«Такие страны, как Казахстан, должны сделать решительный шаг вперед и принять на себя роль не только участников, но и ответственных мировых игроков», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев в недавней статье для Euronews.

Такую роль за Казахстаном признают в мире. В начале 2024 года Немецкий институт международных отношений и безопасности (Stiftung Wissenschaft und Politik – SWP) впервые включил нашу страну в список 12 «средних держав» – стран, которые хоть и не обладают­ влиянием «великих держав», но благодаря конструктивной и неконфронтационной внешней политике, готовности к сотрудничеству, прагматичной многовекторности, адаптивности могут оказывать, так сказать, стабилизирующий эффект на мировой порядок и влиять на решение глобальных вопросов.

Пожалуй, закономерно, что на нашу страну как на «среднюю державу» обратили внимание именно сейчас. На фоне нынешнего «раздрая» в международных отношениях успехи казахстанской дипломатии выглядят особенно впечатляюще. Отрицая блоковое мышление и оставаясь открытой к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми, наша страна под руководством Касым-Жомарта Токаева проводит подлинно суверенную внешнюю политику, создавая максимально благоприятные условия для реализации государственных интересов и решения стратегических задач. Казахстан наглядно демонстрирует – многовекторность не только возможна, но и является единственным адекватным решением.

Сегодня именно «средние державы» могут стать опорой мультилатерализма, и их голос должен быть услышан и усилен, в том числе в Совете Безопас­ности ООН, работу которого конфронтация и соперничество «великих держав» фактически парализовали.

Многовекторность, приверженность диалогу и сотрудничеству при этом логично идут рука об руку с миротворчеством. Поскольку у нашей страны нет конфликтов и неразрешенных вопросов фактически ни с одним государством мира, Казахстан органично стал восприниматься как «честный брокер», к помощи которого можно прибегнуть, когда ситуация заходит в тупик.

За годы независимости наша страна не раз играла роль посредника в решении межстрановых конфликтов или площадки для переговоров. Касым-Жомарт Токаев продолжает укрепление реноме Казахстана в этом качестве: продолжается Астанинский процесс по урегулированию ситуации в Сирии (причем об этом попросили страны – гаранты переговоров), совсем недавно Алматы стал площадкой для мирных переговоров Азербайд­жана и Армении.

Вклад в обеспечение международного мира и безопасности Казахстан вносит и другими путями: за последние пять лет Президент Токаев принял решение дополнительно направить казахстанских военных для участия в миротворческих миссиях ООН в Западной Сахаре, Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго, Мали. А в марте 2024 года Казахстан впервые отправил самостоятельный миротворческий контингент в район Голанских высот по миссии ООН.

Казахстанская внешняя политика всегда была достаточно активной, но Президент Токаев придал ей особенную динамику. За пять лет он посетил десятки стран по всему миру (многие не по одному разу), провел сотни переговоров с зарубежными партнерами, принимал участие в многочисленных многосторонних саммитах регионального и международного уровня (как за рубежом, так и в Астане).

«В текущих сложных геополитических условиях для Казахстана важно развивать взаи­мовыгодное и прагматичное сотрудничество со всеми нашими зарубежными партнерами и, прежде всего, соседями», – сказал Глава государства в интервью газете «Egemen Qazaqstan» в начале этого года.

Продолжая поддерживать и развивать близкие отношения с нашими традиционными стратегическими партнерами – Китаем, Россией, Европой, США, – Астана также стала уделять больше внимания развитию всестороннего сотрудничества с государствами Центральной Азии, братскими тюркоязычными странами, арабским миром.

Весьма показательным можно считать расширение географии формата С5+1. Причем в период президентства Касым-Жомарта Токаева этот формат из преимущественно министерских мероприятий вырос до саммитов на высшем уровне: президенты стран Центральной Азии за эти годы провели встречи в формате С5+1 с лидерами Китая, России, США, Европейского союза, Индии, Германии, главами стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Востребованность этой диалоговой площадки демонстрирует растущий в мире интерес к нашему региону – динамично развивающемуся, обладающему своим геополитическим видением, имеющим широкие возможности в торговле, инвестициях, бизнесе, инновациях.

Отдельно стоит отметить развитие двусторонних отношений Казахстана и Китая, которые были повышены до уровня вечного всестороннего стратегичес­кого партнерства и вступили в эпоху «нового золотого 30-летия». КНР официально присоединилась к Транскаспийскому международному транспортному маршруту, наши страны установили взаим­ный безвизовый режим для граждан. За последние пять лет Касым-Жомарт Токаев пять раз посещал Китай – как с двусторонними визитами разного уровня, так и для участия в многосторонних мероприятиях.

Основным стратегическим парт­нером и союзником Казахстана остается также Россия. Двусторонний политичес­кий диалог на высшем уровне динамично развивается, наши страны активно взаимодействуют в рамках многосторонних структур, в вопросах обеспечения региональной стабильности и международной безопасности.

В фокусе внимания Главы государства оставался европейский вектор: с момента вступления в должность Президент совершил восемь визитов в страны Европы (Бельгия, Германия, Франция, Швейцария, Италия, Ватикан) и штаб-квартиру Европейского союза. Казахстан, в свою очередь, с государственным и официальным визитами посетили главы государств и правительств ФРГ, Франции, Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Чехии, Нидерландов, высшие должностные лица руководящих органов ЕС, а также Великобритании, Польши, Республики Северная Македония, Италии, Словакии, Финляндии и другие.

Интенсивно развивается сот­рудничество Казахстана с Азией и Ближним Востоком. Произошла трансформация Тюркского совета в полноценную Организацию тюркских государств, аналогичный процесс институционализации идет в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

«Прогноз о том, что XXI столетие будет веком Азии, сегодня стал реальностью. ...Однако будущее самой Азии зависит от нашей коллективной готовности к укреплению диалога между культурами, традициями и мировоззрениями», – подчеркивал Президент Токаев на саммите СВМДА в 2022 году.

В 2024 году Казахстан председательствует сразу в нескольких международных и региональных организациях – Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации тюркских государств, Международном фонде спасения Арала, Исламской организации по продовольственной безопасности. Принципы работы и приоритеты нашей страны в этих структурах адекватно согласуются с принципами и приоритетами казахстанской внешней политики в целом – взвешенность, прагматизм, миролюбие, учет национальных интересов, укрепление международного сотрудничества, решение глобальных и региональных проблем.

Однако, как подчеркнул Глава государства, выступая недавно в центре «Ғылым ордасы» в Алматы, в современном мире, где не затухают конфликты и войны, такая созидательная политика – это очень тернистый путь, для преодоления которого потребуются твердость и терпение.

«Делая выбор в пользу дип­ломатии и диалога, мы показываем нашу приверженность построению гармоничной и справедливой международной структуры. Мы находимся в процессе реализации всесторонних реформ внутри страны, а также проводим сбалансированную внешнюю политику исходя из наших национальных интересов, а не из соображений какой-либо политической конъюнктуры или в угоду пристрастным мнениям со стороны», – заявил тогда Президент Токаев.

...Пять лет назад Казахстан вступил на путь трансформации. Укрепить свои суверенитет и государственность, выйти на новую ступень развития, реализовать потенциал, обеспечить благосостояние граждан – все это входит в число первоочередных приоритетов для нашей страны. И конструктивная, сбалансированная, многовекторная внешняя политика, нацеленная на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми заинтересованными государствами, которую последовательно проводит и укрепляет Президент Касым-Жомарт Токаев, – это одно из базовых условий для решения внутренних задач развития.