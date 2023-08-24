Совсем не «белая роща»

Некогда процветавший рабочий поселок – крупный железнодорожный узел Туркестано-Сибирской магистрали забыт буквально всеми. За тридцать с лишним лет здесь все пришло в упадок. Кто-то из местных находит средства и перебирается в районный центр Аягоз или же в областной – Семей, остальные вынуждены выживать.

В 22 км к востоку от Актогая в Аягозском районе в свое время было разведано Актогайское медное месторождение, по запасам «красного» металла, занимающее четвертое место в мире. И в 2011 году тут был запущен Актогайский горно-обогатительный комбинат. Казалось бы, новое предприятие даст новый импульс развитию поселка. А на деле начались жалобы его жителей, появились многочисленные письма-просьбы о проведении государственной экологической экспертизы.

– У нас почти в каждой семье есть страдающие онкологией. Дело в том, что рядом расположен горно-обогатительный комбинат, и вся пыль от него летит на поселок. Люди уверены, что увеличившиеся случаи онкозаболеваний как раз и связаны с этим, – говорит коренная жительница, депутат поселкового маслихата Жанар Садыкова. – Нам давно обещали, что скоро в Актогае будут высажены деревья, ограждающие поселок от промзоны. Деревья действительно начали высаживать, а потом работа застопорилась, и никакой лесопосадки здесь до сих пор нет. И насчет полноценной экологической экспертизы – тоже тишина.

Развивая далее тему охраны здоровья жителей поселка, нельзя не сказать о местной больнице. Сейчас это амбулатория. На 10 тыс. населения – именно столько людей якобы проживает в поселке. По официальным же данным их всего 6 124.

Все дело в том, что почти половина актогайцев прописана в Аягозе или Семее. По словам людей, в районном или областном центре получить медпомощь все же проще. В поселковой больнице прием ведут лишь два врача, один из которых – командировочный.

И не дай бог, если кто-то серь­езно заболел. В поселке нет узких специалистов.

– Людей отправляют в больницу в Аягоз. На машине туда не доехать, поскольку дороги просто нет. Приходится добираться на… тепловозе. А он идет туда только в час ночи. А если требуется оперативное вмешательство? Судите сами: поезд отбывает из Актогая в час ночи и прибывает в Аягоз в три часа... И куда людям идти? Приходится с трех ночи до девяти утра ждать открытия больницы. Вернуться в поселок тоже проблема. Потому что поезд до Актогая отбывает только в восемь вечера. Получается, человек просто теряет целый день, – говорит Жанар Садыкова.

Старожил поселка Зина Сеил­ханова недавно перенесла операцию. Пожилую женщину прооперировали в Семее и отпустили домой. Она тряслась в поезде, держась за бок, чтобы не разошлись швы. После операции бабушке нужно наблюдаться в поселковой больнице.

– Здесь у нас стационара нет, и операции не делают. Даже если снимки сделают на рентген-аппарате, их здесь никто читать не умеет. Поэтому их отправляют в Семей или Аягоз. Заключение ждать неделю приходится. А вдруг я за это время отойду в мир иной? – сетует пенсионерка. – В свое время компания KAZ Minerals обеспечила нашу больницу, сейчас она амбулатория с современными медицинскими аппаратами, но здесь нет специалистов. Часть оборудования передали в Аягоз, а часть так и простаивает.

Нелегко приходится и семьям, ждущим пополнения. Роженицы вынуждены уезжать в Аягоз или Семей за месяц, а то и раньше до появления малыша. Если нет родственников, то посчитайте, во сколько обойдутся расходы для семьи, если средняя цена аренды квартиры в областном центре уже давно перевалила за сто тысяч тенге!

Еще одна проблема поселка – изношенные электрические сети, которые просто не выдерживают напряжения. Все дело в том, что трансформаторы в Актогае установили в начале нулевых, и рассчитаны они были на население численностью не более двух тысяч человек. Население поселка с годами увеличилось, прибавилось и количество бытовой техники в домах. Малейший скачок напряжения – и поселок погружается во тьму на несколько дней.

Жалуются люди и на отсутствие дорожной инфраструктуры. Дорога до Аягоза – сама по себе квест. Ремонт здесь не наблюдался с 1985 года. А ведь ежедневно именно по ней в поселок привозят продукты и товары первой необходимости.

Водителям легковушек приходится выруливать, уворачиваясь от грузовых машин и джипов, чтобы камни, летящие из-под колес, не повредили стекла. О ремонте ходовой части после каждого такого «путешествия» и говорить не приходится.

Дороги внутри поселка ничуть не лучше. Даже после небольших дождей люди в буквальном смыс­ле месят грязь, а весной и осенью им не до модных ботинок и сапожек. В тренде резиновые сапоги и калоши.

Пожалуй, Актогай можно назвать уникальным поселком. «Уникальность» его в том, что здесь вы не увидите ни одной заправки. И предприимчивые местные жители продают горючее прямо из дома. Да, понимают: опасно для жизни. А что делать?

Название поселка на русский язык переводится как «белая роща». Сразу представляются уютные улочки с аккуратными домиками, утопающими в зелени. Но все совсем не так. Если бы в поселок приехал какой-нибудь режиссер для съемок блокбастера, то на каждой улице нашел бы готовые декорации. Заброшенные здания с пустующими глазницами окон вызывают оторопь, а для местной детворы они – место приключений, опасных для здоровья.

– Здания в основном в частной собственности, хотя и заброшенные. Мы неоднократно просили, чтобы государство выкупило их у частников и построило нужные для поселка социальные объекты. Нашим детям негде заниматься спортом, единственная детская площадка находится в плачевном состоянии, – рассказала Жанар Садыкова.

Нет в поселке и угольного склада, о строительстве которого не раз поднимался вопрос. Из-за этого цена твердого топлива возрастает чуть ли не вдвое. На момент написания материала тонна угля в поселке стоила 25 тыс. тенге. Но, как показывает практика, стоимость поднимается с наступлением холодов.

Водители грузовиков говорят, что по такой дороге и на такое расстояние не каждый согласится везти каменное топливо. После каждой поездки приходится вставать на ремонт, а это время и деньги.

Люди надеются, что государство все-таки не оставит их нае­дине с проблемами. Недавно приезжал депутат Мажилиса Парламента. Выслушал жалобы, уехал с длинным списком просьб, но пока законодатели примут решение, немало времени пройдет.