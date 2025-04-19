Эксперты полагают, что создание единого рынка оценочных услуг в рамках ЕАЭС положительно отразится на инвестиционной привлекательности объектов на территории стран содружества, передает Kazpravda.kz

Фото: eec.eaeunion.org

Министерство финансов РК разработало законопроект о внесении изменений в закон об оценочной деятельности для создания и функционирования единого рынка в рамках ЕАЭС. Предполагается, что единый рынок услуг по оценке имущества начнет работать до конца 2025 года.

Проект поправок в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Парламент Республики Казахстан. Будущие изменения обсуждались на круглом столе с участием депутатов, представителей Министерства финансов Республики Казахстан, палат оценщиков, Ассоциации финансистов Казахстана, НПП «Атамекен» на площадке Сената Парламента РК.

Так, в ходе совещания были обсуждены нормы по открытию единого рынка услуг по оценке имущества в рамках Евразийского экономического совета, а также другие поправки в части детализации и оптимизации норм, обеспечивающие приведение в соответствие с правоприменительной практикой, направленные на улучшение законодательства.

Эксперты полагают, что создание единого рынка оценочных услуг в рамках ЕАЭС положительно отразится на инвестиционной привлекательности объектов на территории стран содружества.