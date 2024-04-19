Создали канал для защиты детей

В Telegram заработал канал для экстренного реагирования на сообщения об опасности, грозящей детям. Инициатором проекта «Urpaq» – «Поколение» стал Восточно-Казахстанский областной надзорный орган.

фото из архива "КП"

Прокуроры создали в Telegram vko_urpaq_bot, способный обрабатывать фото, аудио, видео и текстовые сообщения. Любой может попросить через мессенджер экстренную помощь или направить информацию об угрозе безопасности детям, например, фото или адрес открытых люков, нарушений на дорогах, о бродячих собаках и т. д. Разработчики предусмотрели возможность также анонимного обращения по ссылке @vko_urpaq_bot.

Как заверили в надзорном органе, все поступившие сигналы будут оперативно отработаны. Сейчас по школам и колледжам региона сотрудники начали широкую разъяснительную работу среди учащихся, родителей и педагогов.