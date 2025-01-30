Спецпосланник ЕС по санкциям: «Мы не вмешиваемся в торговые отношения Казахстана с Россией»

Политика
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По его словам, ЕС следит только за санкционными товарами, не вмешиваясь в торговлю Казахстана с Россией

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня, 30 января, Казахстан посетил Международный специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан. В рамках визита состоялся ряд встреч с казахстанскими официальными лицами, на которых обсуждались вопросы соблюдения санкционного режима ЕС и двустороннего сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на El.kz

По завершении визита Дэвид О'Салливан провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов. В частности, он подчеркнул, что Евросоюз не намерен вмешиваться в торговые отношения Казахстана с Россией. Корреспондент El.kz в ходе пресс-конференции в Астане поинтересовался, как ЕС регулирует финансовые операции казахстанских компаний с российскими, учитывая, что продукция из Казахстана не подпадает под санкции?

«У нас никогда не было намерения вмешиваться в законные торговые отношения Казахстана с Россией. Единственное, за чем мы следим, - это за товарами и продукцией, которые находятся в наших санкционных списках. В другом отношении мы никак не можем ничего говорить Казахстану. Все, что нас касается, - это товары, подпадающие под санкции», – заявил О'Салливан, отвечая на вопрос.

Он подчеркнул, что санкции касаются только европейских товаров и их реэкспорта.

«Мы говорим о европейской продукции, которая не производится в Казахстане, и которую некоторые компании импортируют через Казахстан и продают в Россию. Это не те товары, которые производятся в Казахстане или обычно продаются Казахстаном в России. Речь идет о незаконном пути продажи, который преследует цель обойти санкции против России», - сказал посланник Европейского союза.

Визит европейского посланника подчеркивает важность диалога между Казахстаном и ЕС по вопросам санкционной политики, а также необходимость поддержания прозрачности в международной торговле.

#Казахстан #Россия #торговля #ЕС #санкции #посланник #Дэвид О'Салливан

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