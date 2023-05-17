Специалисты всем нужны

Эта организация была создана в 2012 году и с тех пор выступает в качестве диалоговой платформы, открытой для участия представителей государственных органов, бизнеса, экспертов и практиков из ФРГ и других стран Европы для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия в сферах политики и экономики.

На этот раз в заседании клуба приняли участие около ста делегатов от двух стран из числа представителей государственных органов, высших и средних профессиональных учебных заведений, деловых ассоциаций, экс­пертного сообщества и бизнеса, включая такие крупные немецкие фирмы, как Deutsche Bank, Siemens Energy, Knauf, MAN и Rhenus.

В своей приветственной речи заместитель министра иност­ранных дел РК Роман Василенко рассказал о последовательном развитии казахстанско-германского сотрудничества и отметил важность расширения базы профессиональных технических кадров для дальнейшей индуст­риализации и наращивания промышленного потенциала нашей республики.

– Казахстан делает серьезную ставку на образование и развитие человеческого капитала, который в совокупности с немецкими ноу-хау и передовыми технологиями должен стать одним из ключевых факторов, способствующих выведению казахстанско-германской кооперации на качественно новый уровень, – заявил дипломат.

Несмотря на кардинальные изменения в глобальных цепочках поставок, товарооборот между Казахстаном и Германией продолжает из года в год набирать обороты. За 2022-й он составил 2,8 млрд долларов, что на 24,7% выше объема 2021-го.

Вместе с тем немецкие статданные за аналогичный период дают цифру 9,7 млрд евро. По итогам прошлого года Казахстан также поднялся сразу на 10 позиций (43-е место) среди внешнеторговых партнеров Германии. В свою очередь ФРГ заняла десятое место среди крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику.

– Но потенциал нашего сотрудничества далеко не исчерпан, – отметил Роман Василенко, акцентируя внимание на образовательных инициативах.

Так, например, совершенствование высшего технического образования отнесено к числу приоритетов в экономической политике нашей страны. В Казахстане открываются филиалы ведущих зарубежных технических вузов, реализуется программа «500 ученых» по организации стажировок отечественных научных сотрудников за рубежом, развивается внедрение немецкой системы дуального образования.

– Мы приветствуем конструктивное взаимодействие с немецкими партнерами в сфере науки и образования, – обратился Роман Василенко к немецким коллегам.

В ответ член президиума Восточного комитета германской экономики (ВКГЭ) Манфред Грундке отметил особую заинтересованность немецких предпринимателей в расширении своего присутствия на казахстанском рынке и подчеркнул, что вопрос дефицита кадров сегодня актуален для многих. В том числе и для Германии.

– Нехватка квалифицированных работников за последние двенадцать месяцев распространяется на все профессии и составляет примерно 540 тысяч мест, – отметил спикер. – Очень востребованы специалисты в области изменения климата, «зеленой» энергетики, информационных технологий. Все чаще это становится проблемой для немецкой экономики, в особенности для среднего бизнеса. Поэтому задача по обеспечению молодых людей образованием и интеграции их в рынок труда приобретает особую значимость, и Казахстан может занять в этой системе важное место.

В подтверждение тому содок­ладчик с германской стороны, уполномоченный Федерального министерства иностранных дел ФРГ по вопросам внешней политики в области науки, образования, научных исследований и культуры Вито Чечере озвучил информацию о ходе реа­лизации совместных проектов с МИД ФРГ по линии поддержки деятельности в Казахстане Гете-Института, Германской академической программы обмена студентов (DAAD), инициативы «Школы: партнеры будущего» (PASCH-школы), Казахстанско-Немецкого университета, Фонда поддержки этнических немцев за рубежом (SVmDA) и других проектов.

По словам вице-министра нау­ки и высшего образования РК Куаныша Ергалиева, каждый второй выпускник казахстанских вузов сегодня находит работу у себя в стране. Активно продвигается идея создания Центрально-Азиатского пространства высшего образования, утверждена новая Концепция развития высшего образования и науки до 2029 года. Словом, нам есть что предложить к сотрудничеству с немецкими партнерами.

Например, внедрение системы дуального образования по примеру Германии – важная для обсуждения тема, считает вице-министр просвещения РК Едил Оспан.

– Одним из важных компонентов этой работы является совершенствование нормативно-правовой базы в системе профессионального образования в соответствии с международными тенденциями и постоянно изменяющимися требованиями к компетенции выпускников, – отметил он. – Колледжам предоставлена академическая самостоятельность, они могут сами наполнять прог­раммные модули, привлекать педагогов, поэтому конструктивное сотрудничество с зарубежными партнерами имеет для нас большую креативную ценность.

В преддверии заседания БЕК состоялась отдельная встреча Романа Василенко с Вито Чечере, в ходе которой стороны обсудили актуальное состояние двусторонних политических отношений и потенциал для более тесного взаимодействия в сферах образования, науки и исследований. В частности, они подтвердили обоюдное стремление к поступательному развитию образовательного и научного обмена, подготовки кадров, в том числе по техническим специальностям.

В данном контексте в качестве одного из флагманских проектов в области образования было выделено открытие на базе Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова в Актау нового Казахстанско-Немецкого инс­титута инжиниринга.

Институт уже в 2023⁄2024 академическом году планирует принять первых студентов на две образовательные программы – «Энергетическая и экологическая техника» и «Логистика». Аналогичные учебные заведения планируется открыть и в других регионах Казахстана.