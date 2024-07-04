Си Цзиньпин и китайско-казахстанская дружба, «взмывающая ввысь подобно беркуту»

Парящий орел, несущий Солнце, украшает орден «Алтын кыран» /«Золотой орел»/, высшую награду Казахстана. Когда председатель КНР Си Цзиньпин получал эту награду из рук президента Касым-Жомарта Токаева в 2022 году, он представлял себе будущее, в котором китайско-казахстанские отношения будут взмывать ввысь, как беркут, к светлому горизонту

Фото: Синьхуа. 24 июня 2014 года, Пекин. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с делегацией преподавателей и студентов Назарбаев Университета Казахстана

«Настоящий великий лидер», - сказал К.-Ж. Токаев, вручая орден, что подчеркнуло историческую роль Си Цзиньпина в укреплении дружбы между двумя странами.

Сейчас, когда китайский лидер находится с государственным визитом в Казахстане, он намерен развивать традиции двусторонней дружбы и способствовать тому, чтобы китайско-казахстанские отношения взлетели на еще большую высоту.

НЕСРАВНЕННЫЕ СВЯЗИ

Во время государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года Си Цзиньпин впервые предложил построить "Экономический пояс Шелкового пути" - ключевую часть инициативы "Пояс и путь".

Первая его зарубежная поездка после пандемии COVID-19 также была в Казахстан. Си Цзиньпин сказал К.-Ж. Токаеву:

«Я выбрал Казахстан. Это подчеркивает высокий уровень и уникальный характер китайско-казахстанских отношений и отражает нашу глубокую дружбу».

Китайский лидер назвал двусторонние связи "несравненными". Спустя десятилетия после того, как Китай и Казахстан установили дипломатические отношения в 1992 году, они перешли к постоянному всеобъемлющему стратегическому партнерству в 2019 году во время государственного визита К.-Ж. Токаева в Китай.

«Стратегическое взаимодоверие и взаимопонимание между Китаем и Казахстаном находятся на самом высоком уровне», - сказал Ян Бо, профессор Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Шанхайском университете иностранных языков.

«Именно поэтому в 2013 году председатель Си Цзиньпин выбрал Казахстан в качестве места для объявления миру о создании "Экономического пояса Шелкового пути", и факты доказали, что этот выбор был очень правильным», - отметил Ян Бо.

Двустороннее сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь" оказалось очень эффективным. Благодаря промышленному сотрудничеству Казахстан создал логистическую базу в Ляньюньгане, китайском прибрежном городе на Желтом море. Автотранспортный коридор Западная Европа - Западный Китай успешно связывает рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Западной Европы, протянувшись на 8445 км от Ляньюньгана через Казахстан до Балтийского моря в российском Санкт-Петербурге.

9 мая 2023 года, порт Ляньюньган, провинция Цзянсу /Восточный Китай/. Китайско-казахстанская логистическая база, запущенная в 2014 году, является первым проектом в рамках "Пояса и пути"

В 2023 году объем торговли между Китаем и Казахстаном достиг рекордного уровня в 41 млрд долларов США. Общая стоимость перечня проектов сотрудничества в области производственных мощностей и инвестиций достигла более 21,2 млрд долларов США, и такое сотрудничество продолжает расширяться в низкоуглеродном секторе, где ключевыми результатами стали Жанатасская ВЭС, Тургусунская ГЭС и СЭС в Алматинской области.

«Многие аспекты сотрудничества являются новаторскими благодаря высокому уровню стратегического взаимодоверия между двумя сторонами под руководством дипломатии глав государств», - подчеркнул Ян Бо.

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ»

По словам посла Китая в Казахстане Чжан Сяо, в последние годы китайско-казахстанские отношения развивались стремительно, в основном благодаря стратегическому руководству лидеров обеих стран.

К.-Ж. Токаев - китаевед, свободно владеющий китайским языком и хорошо понимающий Китай. Он начал изучать китайский язык, когда учился в Московском государственном институте международных отношений, где спустя годы председатель КНР в 2013 году изложил свое знаменитое видение "построения сообщества единой судьбы человечества".

С 1983 по 1984 год К.-Ж. Токаев изучал китайский язык в Пекинском университете языка и культуры, где отличался высокой успеваемостью. После этого он работал дипломатом в посольстве СССР в Пекине.

К.-Ж. Токаев вспоминает, как жил в районе Удаокоу в Пекине, где расположено несколько лучших университетов страны, и ездил на велосипеде по хутунам /узкие старинные переулки/, чтобы своими глазами увидеть развитие Китая. Университет Цинхуа, в котором Си Цзиньпин учился с 1975 по 1979 год, также расположен в Удаокоу.

Говоря о председателе КНР, К.-Ж. Токаев отметил:

«У нас с ним глубокое доверие. Он очень мудрый, культурный, теплый и дружелюбный. Я думаю, что мы будем поддерживать эти взаимоотношения ради того, чтобы всестороннее сотрудничество между Казахстаном и Китаем в конце концов стало еще более успешным», - сказал он.

Теплый момент взаимодействия двух лидеров произошел, когда президент Казахстана отмечал свое 70-летие в родной провинции Си Цзиньпина Шэньси в мае 2023 года. В свой день рождения К.-Ж. Токаев прибыл в древний город Шелкового пути Сиань, который также является столицей провинции Шэньси, с государственным визитом, а также на первый саммит Китай-Центральная Азия.

18 мая 2023 года, Сиань, провинция Шэньси /Северо-Западный Китай/. Артисты выступают на церемонии приветствия лидеров стран Центральной Азии и их супруг в Парке лотосов династии Тан

Встретившись с К.-Ж. Токаевым, Си Цзиньпин выразил свое восхищение тем, что принимает его в Сиане, и поздравил с днем рождения.

«Ваш визит говорит о высоком уровне наших двусторонних связей и подтверждает Вашу уникальную связь с Китаем», - сказал китайский лидер.

Позже в октябре того же года К.-Ж. Токаев был приглашен для участия в 3-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути", который прошел в Пекине и был приурочен к 10-летию инициативы. На мероприятии лидер Казахстана начал свое выступление на китайском языке.

В ходе дальнейших бесед с Си Цзиньпином К.-Ж. Токаев подчеркнул, что Казахстан является местом рождения инициативы "Пояс и путь", и отметил неизменную поддержку и активное участие Казахстана с момента ее выдвижения. Он сказал Си Цзиньпину:

«Китай - друг и партнер, которому Казахстан всегда будет доверять».

МОЛОДЕЖЬ И БУДУЩЕЕ

Си Цзиньпин считает молодежь «главной опорой» для дружеских отношений между Китаем и Казахстаном.

«Общие интересы и идеалы объединяют их в настоящей дружбе», - сказал он.

Во время своего первого государственного визита в Казахстан в 2013 году он напрямую общался со студентами Назарбаев Университета.

«Видя в аудитории столько молодых, сияющих лиц, я не мог не вспомнить свои собственные университетские годы», - сказал Си Цзиньпин.

Китайский лидер поделился историей казахстанского юноши Руслана Туленова, который тогда учился в китайском Хайнаньском университете и имел редкую резус-отрицательную группу крови, называемую в Китае "кровью панды".

Некоторое время Руслан настаивал на добровольной сдаче крови для помощи китайским пациентам. Его стремление спасти жизнь тронуло многих, в том числе Си Цзиньпина, который назвал его "посланником китайско-казахстанской дружбы".

Вспоминая неожиданное признание, Руслан отметил:

«Я никак не ожидал, что он /Си Цзиньпин/ упомянет обычного иностранного студента. Это был момент глубокой теплоты. Председатель Си Цзиньпин - заботливый человек».

После окончания университета Руслан стал сотрудником по связям с международной прессой в Хайнаньском управлении международного экономического развития, активно продвигая Хайнаньский порт свободной торговли по всему миру. В 2022 году он лично встретился с председателем КНР на Хайнане. Назвав Руслана "экспертом по Китаю", китайский лидер сказал:

«Мы приветствуем, когда к нам присоединяется больше международных талантов».

Еще один казахстанский юноша, который произвел впечатление на Си Цзиньпина - Исмаил Дауров. Сейчас он работает врачом в Китайско-казахстанском центре традиционной медицины в Астане. Исмаил и представить себе не мог, что его случайные высказывания свяжут его с председателем КНР.

«Я иностранец, но не чужак», - сказал однажды Исмаил во время пандемии COVID-19. В то время, обучаясь в аспирантуре Шэньсийского университета китайской медицины, он на добровольных началах помогал местной общине в Сиане.

Позже Си Цзиньпин процитировал слова Исмаила во время выступления на виртуальном саммите, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Китаем и пятью странами Центральной Азии. Слова молодого казахстанца "тронули сердца многих в Китае", сказал китайский лидер.

10 июня 2019 года, Сиань, провинция Шэньси /Северо-Западный Китай/. Исмаил Дауров /слева/, студент из Казахстана с китайским именем Ма Вэньсюань, разговаривает с однокурсницей об их диссертациях в Шэньсийском университете китайской медицины

Похвала главы КНР стала для Исмаила приятным сюрпризом. Он надеется вылечить больше людей в Казахстане с помощью традиционной китайской медицины и «посвятить свою жизнь лечению людей».