Спецназ ворвался в ночной клуб в Алматы: задержан 19-летний блогер (видео)

19-летнего блогера задержали с наркотиками в ночном клубе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Скриншот с видео ДП Алматы

Спецоперацию в минувшие выходные в одном из баров в Медеуском районе Алматы провели полицейский спецназ и оперативники управления по противодействию наркопреступности. Координировала ее прокуратура города в рамках проекта «Борьба с наркобизнесом».

«В 2 часа ночи в ночном клубе задержан Т. 2004 года рождения, у которого в правом кармане брюк обнаружены 3 свертка, обмотанные изолентой синего цвета, с веществом, предварительно, синтетического происхождения в виде порошка и комочков светло-бежевого цвета. По одной из рабочих версий, это психоактивное вещество «мефедрон». Чтобы установить точную принадлежность вещества, назначена судебно-химическая экспертиза.

Задержанный в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование проводится по части 1 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», – резюмировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы подполковник полиции Ерлан Алмагамбетов.