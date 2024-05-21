Спикер Мажилиса и Председатель Парламента Турции посетили Туркестан

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Айман Аманжолова
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Председатель Мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов и спикер Великого Национального собрания Турции Нуман Куртулмуш посетили духовную столицу тюркского мира – город Туркестан

Фото: Т.Таныбаев

Официальный визит председателя Великого Национального собрания Турции в Казахстан продолжился в Туркестане.

Ерлан Кошанов и Нуман Куртулмуш посетили сакральные места: мавзолеи Арыстан баб, Ходжа Ахмеда Ясави и Рабиги бегим.

Затем Председатель Великого Национального собрания Турции принял участие в конференции на тему: «Место тюркского мира в XXI веке» в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Ясави. Выступая перед участниками, Нуман Куртулмуш отметил, что его визит в Казахстан проходит плодотворно.

«Вчера мы были на приеме у главы государства Касым-Жомарта Токаева. Встретились с председателями палат парламента. Сегодня я встречаюсь с вами в Туркестане. Казахстан всегда занимал особое место в наших отношениях с тюркскими странами. А наш предок Ходжа Ахмед Ясави – уникальный человек в исламском мире. Его труды и благородное наследие получили широкое распространение во всем мире. Последователи учения Ясави дошли до Турции и Балкан. Это уникальное культурное наследие связывает наши государства», - сказал председатель Великого Национального собрания Турции.

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