Свежий выпуск

Списки избирателей составлены

Юлия Полонская

Согласно актам территориальных комиссий в списки избирателей включены почти 12 млн человек.

Проверить наличие своего имени в списке для голосования по месту регистрации каждый гражданин с 4 нояб­ря сможет на сайте или в call-центре.

Об этом председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил на заседании ЦИК РК, посвященном вопросам, касающимся предоставления списков избирателей на участки для голосования, утверж­дения текста бюллетеня для голосования и обеспечения их изготовления, а также аккредитации международных наблюдателей.

– От качества составления списков избирателей зависит соответствующая организация голосования в день выборов. Поэтому местные исполнительные органы всех регионов должны отчитаться по данному вопросу, – сказал Нурлан Абдиров. – Мы выслушали доклады территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, они доложили уточненные данные. На их основании вывели общую цифру. Также численность избирателей учитывается при изготовлении открепительных удостоверений на право голосования.

Избирательные бюллетени изготавливаются с резервом 1% от общего числа избирателей в каждом округе. Таким образом, с учетом того, что в списки избирателей внесены 11 млн 950 тыс. 485 человек, количество избирательных бюллетеней по внеочередным выборам Президента РК, назначенным на 20 ноября 2022 года, включая резерв 1%, составляет 12 069 990 штук.

Казахстанское законодательство о выборах предусматривает возможность для гражданина получить открепительное удостоверение при перемене места пребывания. Это можно сделать в период между предоставлением спис­ка избирателей для всеобщего ознакомления и днем голосования по предъявлению документа, удостоверяющего личность. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка.

То есть с 4 ноября и до 18.00 19 ноября – дня, предшествующего дню голосования – избиратель вправе получить открепительное удостоверение и проголосовать в месте своего пребывания в день выборов. Открепительное удостоверение не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного и того же населенного пункта.

В избирательный бюллетень включаются все зарегистрированные кандидаты с указанием фамилии имени и отчества в алфавитном порядке государственного языка и строка «против всех». Таким образом, соглас­но регистрации кандидатов, установлен следующий текст бюллетеня: Абден Қарақат Жақсылыққызы, Ауесбаев Нурлан Сатыбалдиевич, Дайрабаев Жигули Молдакалыкович, Кажыкен Мейрам Зекешұлы, Токаев Касым-Жомарт Кемелевич, Турсынбекова Салтанат Пархатовна, строка «Против всех».

Недействительным признается бюллетень неустановленного образца, в котором отсутствует подпись члена соответствующей избирательной комиссии, отмечено более одного кандидата либо есть следы подчистки или иного способа подделки, а также по которому невозможно определить волеизъявление избирателя.

Секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман проинформировал об аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств.

По представлению МИД РК на аккредитацию представлено 63 наблюдателя от четырех международных организаций и пяти иностранных государств. Из них: 31 наблюдатель аккредитуется в составе миссии наблюдателей от СНГ, 10 наблюдателей – от МПА СНГ, три наблюдателя – от ОИС, 10 наблюдателей – от Парламентской ассамблеи ОДКБ, по два наблюдателя – от Армении, Венгрии, Молдовы, России и один наблюдатель – от Швеции.

По мере поступления представлений на аккредитацию данные по международным наблюдателям будут обновляться.

Популярное

Все
В Правительстве рассмотрели вопросы заключения меморандума о взаимопонимании с МВФ
Увеличивая число детей, охваченных программой ArtSport, никто не думал о том, что денег на всех не хватит
Более 800 млн тенге задолжал акимат Костанайской области за обучение детей в частных творческих кружках и спортивных секциях
Когда юниорки быстрее
Журналист за колючей проволокой
«Кайрат» проходит дальше
Возвращение, которого ждали
В честь лидера «Алаш»
Сблизит нас «зеленый» водород
Пал рекорд Формулы-1!
Философский взгляд на мир
В режиме открытого доступа
Хранители истории спустились в метро
Масштабная штабная работа
«Добро» для удобрений
Двери театра вновь открыты!
Чемпионы из Рио-де-Жанейро
Отрицательный... прирост
Теперь лидер «Астана»
Питание в школах подорожало. Родители жалуются, а предприниматели оправдываются
Иманбек Зейкенов женился
Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС, в котором отметил, что Казах­стан не остановится на принятии Дек­ларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости
Правовой фундамент легитимности государства
Один из полуграмотных работников КГБ прилежно записал: «Кулмагамбетов злобно молчал и антисоветски улыбался»
Бремя и время первых
Декларация для нас стала буревестником грядущих перемен
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Первый шаг – он трудный самый
Два трупа обнаружили в Актобе: задержаны подозреваемые
Совместное заявление для прессы глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета
Казахстан празднует День Республики
Тела двух мужчин обнаружили возле банного комплекса в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Курсы валют на 25 октября
Права на земельные участки хотят предоставлять в электронном формате в Казахстане
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики
Вопросы сотрудничества обсудили заместители глав правительств Казахстана и Узбекистана
Касым-Жомарт Токаев принял участие в красивой церемонии поднятия флага. Видео
Груженный машинами автовоз опрокинулся в кювет в Костанайской области
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса

Читайте также

Свежий выпуск
Пандусы не для галочки
Свежий выпуск
В соответствии с законом
Свежий выпуск
Будущее – в наших руках
Свежий выпуск
Главный продукт

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]