Списки избирателей составлены

Согласно актам территориальных комиссий в списки избирателей включены почти 12 млн человек.

Проверить наличие своего имени в списке для голосования по месту регистрации каждый гражданин с 4 нояб­ря сможет на сайте или в call-центре.

Об этом председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил на заседании ЦИК РК, посвященном вопросам, касающимся предоставления списков избирателей на участки для голосования, утверж­дения текста бюллетеня для голосования и обеспечения их изготовления, а также аккредитации международных наблюдателей.

– От качества составления списков избирателей зависит соответствующая организация голосования в день выборов. Поэтому местные исполнительные органы всех регионов должны отчитаться по данному вопросу, – сказал Нурлан Абдиров. – Мы выслушали доклады территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, они доложили уточненные данные. На их основании вывели общую цифру. Также численность избирателей учитывается при изготовлении открепительных удостоверений на право голосования.

Избирательные бюллетени изготавливаются с резервом 1% от общего числа избирателей в каждом округе. Таким образом, с учетом того, что в списки избирателей внесены 11 млн 950 тыс. 485 человек, количество избирательных бюллетеней по внеочередным выборам Президента РК, назначенным на 20 ноября 2022 года, включая резерв 1%, составляет 12 069 990 штук.

Казахстанское законодательство о выборах предусматривает возможность для гражданина получить открепительное удостоверение при перемене места пребывания. Это можно сделать в период между предоставлением спис­ка избирателей для всеобщего ознакомления и днем голосования по предъявлению документа, удостоверяющего личность. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка.

То есть с 4 ноября и до 18.00 19 ноября – дня, предшествующего дню голосования – избиратель вправе получить открепительное удостоверение и проголосовать в месте своего пребывания в день выборов. Открепительное удостоверение не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного и того же населенного пункта.

В избирательный бюллетень включаются все зарегистрированные кандидаты с указанием фамилии имени и отчества в алфавитном порядке государственного языка и строка «против всех». Таким образом, соглас­но регистрации кандидатов, установлен следующий текст бюллетеня: Абден Қарақат Жақсылыққызы, Ауесбаев Нурлан Сатыбалдиевич, Дайрабаев Жигули Молдакалыкович, Кажыкен Мейрам Зекешұлы, Токаев Касым-Жомарт Кемелевич, Турсынбекова Салтанат Пархатовна, строка «Против всех».

Недействительным признается бюллетень неустановленного образца, в котором отсутствует подпись члена соответствующей избирательной комиссии, отмечено более одного кандидата либо есть следы подчистки или иного способа подделки, а также по которому невозможно определить волеизъявление избирателя.

Секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман проинформировал об аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств.

По представлению МИД РК на аккредитацию представлено 63 наблюдателя от четырех международных организаций и пяти иностранных государств. Из них: 31 наблюдатель аккредитуется в составе миссии наблюдателей от СНГ, 10 наблюдателей – от МПА СНГ, три наблюдателя – от ОИС, 10 наблюдателей – от Парламентской ассамблеи ОДКБ, по два наблюдателя – от Армении, Венгрии, Молдовы, России и один наблюдатель – от Швеции.

По мере поступления представлений на аккредитацию данные по международным наблюдателям будут обновляться.