Спорткомплекс имени Бекзата Саттарханова открыли в Туркестане

На строительство комплекса из бюджета области было выделено 2,7 млрд тенге

Фото: акимат Туркестанской области

В Туркестане состоялось открытие спортивного комплекса имени Бекзата Саттарханова. На торжественной церемонии, прошедшей в современном здании, присутствовали аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, тренеры, спортсмены и ветераны спорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата

Глава региона поздравил собравшихся с этим событием.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу поставил задачу развития спорта, особенно отметив необходимость создания условий для занятий спортом детьми. Сегодня мы открываем спортивный комплекс, названный в честь великого сына казахского народа, олимпийского чемпиона из Туркестана Бекзата Саттарханова. Это достойная дань уважения чемпиону, и мы продолжим работу по развитию спорта», – отметил Дархан Сатыбалды.

Мать Бекзата Сырлыкуль Саттарханова выразила благодарность всем, кто участвовал в реализации проекта, и пожелала, чтобы в регионе становилось всё больше последователей чемпиона.

Управляющий директор по корпоративному управлению, социально-трудовым отношениям и охране труда АО «Самрук-Казына» Гибрат Ауганов также поздравил собравшихся, отметив, что новый объект внесёт свой вклад в подготовку чемпионов.

На строительство комплекса из бюджета Туркестанской области было выделено 2,7 млрд тенге. Благотворительный фонд «Samruk-Kazyna Trust» группы компаний АО «Самрук-Казына» направил 500 млн тенге на технологическое оснащение, внутреннюю отделку и инженерную инфраструктуру. Площадь здания составляет 7 248 квадратных метров, общая площадь территории — 1,8 гектара.

В спортивном комплексе созданы условия для занятий боксом, казахской борьбой, греко-римской и вольной борьбой, женской борьбой, тхэквондо, каратэ, настольным теннисом и игровыми видами спорта. Здесь есть зрительный зал на 300 мест и тренировочные залы, что позволяет проводить республиканские и международные соревнования.