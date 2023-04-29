США хотят нарастить инвестиции и торговлю с Казахстаном

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика
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Казахстан считает США стратегическим партнером как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, подчеркнул премьер-министр РК во время встречи с дипломатом.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Вопросы двустороннего сотрудничества Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки обсудили Алихан Смаилов и посол США в РК Дэниел Розенблюм, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Стороны рассмотрели текущую ситуацию в торгово-экономической сфере, обсудили перспективы укрепления взаимодействия в энергетической и транспортно-логистической отраслях, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, экологии и затронули ряд других вопросов.

Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан считает США стратегическим партнером как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. На сегодня в РК успешно осуществляют деятельность более 900 совместных предприятий.

«Как и прежде, мы настроены на дальнейшее углубление и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Соединенными Штатами по всей повестке широкоформатного взаимодействия», – сказал Алихан Смаилов.

Как отметил глава Правительства, товарооборот между странами в прошлом году вырос почти на 40% и составил $3,1 млрд. При этом Казахстан видит значительный потенциал для дальнейшего увеличения объемов торговли и готов нарастить экспорт по 90 товарным позициям на $800 млн.

Вместе с тем США занимают одно из лидирующих мест по объемам прямых инвестиций в РК. Так, в прошлом году приток американских инвестиций вырос почти в 2 раза и превысил $5,1 млрд. Это соответствует допандемийным рекордным уровням.

В свою очередь Дэниел Розенблюм подчеркнул, что есть огромный потенциал для дальнейшего развития казахстанско-американских отношений на основе общих интересов.

«Мы хотим укрепить показатели по инвестициям и увеличить двусторонний торговый оборот. Компании США заинтересованы в расширении своей деятельности в Казахстане в различных сферах. Это касается горно-металлургического комплекса, сельского хозяйства, здравоохранения, информационно-коммуникационных и «зеленых» технологий, а также сферы транспорта», – сказал Дэниел Розенблюм.

Он добавил, что порядка 20 американских компаний, представляющих большой спектр секторов, планируют сформировать деловую бизнес-миссию и посетить Казахстан летом текущего года.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность поддерживать активные контакты по всем взаимовыгодным направлениям сотрудничества.

#казахстан #экономика #США #инвестиции #торговля

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