Стали известны победители премии «Золотой глобус»

Кино,США,Lifestyle
89
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Среди лауреатов 82-й церемонии вручения премии «Золотой глобус», которая состоялась в Беверли-Хиллз - актриса Деми Мур, сериал «Сёгун» и музыкальный триллер «Эмилия Перес»

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

На состоявшейся в Беверли-Хиллз в воскресенье вечером, 5 января, 82-й церемонии вручения американской кинопремии «Золотой глобус» названы имена победителей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Обладателем «Золотого глобуса» за лучшую режиссуру стал Брэйди Корбет, снявший фильм «Бруталист» об истории венгерского еврейского архитектора, пережившего Холокост. Награду за лучший сценарий получил Питер Строган за фильм «Конклав» немецкого режиссера Эдварда Бергера. В основе сюжета этой кинокартины лежат политические события в Ватикане.

Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина французского режиссера Жака Одиара «Эмилия Перес». Кроме того, американская актриса Зои Салдана была отмечена как лучшая актриса второго плана за роль в этом фильме. В целом, картина «Эмилия Перес» была номинирована в десяти категориях. По сюжету, главная героиня фильма - адвокат Рита - решает помочь лидеру мексиканского наркокартеля пройти операцию по смене пола, чтобы скрыться.

Награды в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» и «Лучшая женская роль в драматическом сериале» получили исполнители главных ролей в «Сёгуне» Хироюки Санада и Анна Сава.

Лучшим мини-сериалом стал «Олененок». Обладателями наград как лучшие актер и актриса мини-сериала стали Колин Фаррелл («Пингвин») и Джоди Фостер («Настоящий детектив: Страна ночи»).

Лучшим комедийным сериалом признаны «Хитрости». «Золотой глобус» в номинациях лучшие актер и актриса в комедийном сериале получили Джереми Аллен Уайт («Медведь») и Джин Смарт («Хитрости»).

62-летняя американская актриса Деми Мур получила свой первый «Золотой глобус» в категории «лучшая женская роль в мюзикле или комедии» за главную роль в боди-хорроре «Субстанция», уже отмеченный наградой Каннского кинофестиваля за лучший сценарий.

«Я действительно не ожидала этого. Я сейчас просто в шоке, - сказала Мур при вручении награды. - Я занята в кино более 45 лет, и это первый раз, когда я выиграла что-то как актриса».

На пути к победе Деми Мур обошла пятерых конкуренток.

В целом, организаторы «Глобуса» объявили победителей в 27 категориях кино и телевидения. 82-я церемония вручения трофеев в Беверли-Хиллз транслировалась в прямом эфире американской телекомпанией CBS. «Золотые глобусы» вручают с 1944 года. Награда считается второй по важности кинопремией в США после «Оскара». 

#США #премия #кино #GoldenGlobe #Деми Мур

Популярное

Все
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
ОАЭ ввели обязательное генетическое тестирование перед вступлением в брак
Почти 2,5 млрд тенге похитили из бюджета работники образования Туркестанской области
Авиакатастрофа в Актау: Азербайджан наградил группу сотрудников МЧС Казахстана
Какие инвестпроекты планирует Минпром в 2025 году
Дархан Сатыбалды назначен первым заместителем главы администрации президента РК
Выделенные на благоустройство дворов бюджетные деньги украл чиновник в Шымкенте
Свыше 55 тыс. нарушителей выявили казахстанские пограничники за год
Казахстанские шпажисты стали вторыми на юниорском этапе Кубка мира в Базеле
Нуралхан Кушеров назначен акимом Туркестанской области
До 95% увеличат охват детей дошкольным воспитанием и обучением в РК
В Англии предупредили о риске смерти из-за устойчивости к антибиотикам
Доллар подорожал в Казахстане перед Рождеством
Почти 20 кг марихуаны нашли в машине жителя Кызылординской области
Рекордное количество паспортов за 30 лет выпустили в Казахстане
Более 9 тыс. человек остались без света в Канаде
Затраты на 1,2 млрд тенге возместили казахстанским промпредприятиям
Осужден глава департамента экологии в ВКО
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Военнослужащий Минобороны Нурлан Ботагарин награжден орденом «Айбын» III степени за героизм при спасении пострадавших в авиакатастрофе
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Нацбанк предупредил о новых схемах мошенничества
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Закон Республики Казахстан
Новые госнаграды появились в Казахстане
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок
AZAL распространил заявление о рейсе Баку - Актау
МВД обратилось к казахстанским водителям
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Президент подписал поправки в закон по вопросам биржевой торговли и предпринимательства
Самый длинный трансморской мост открыли в Китае
Что даст столице проект «Туристский район Астаны»
Глава государства дал обширное интервью газете «Ана тілі»
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В предновогодние дни казахстанцы раскупили на ярмарках более 2 тысяч тонн продовольствия
Аяз Ата и вера в чудеса
Гороскоп. Время роста, реализации амбиций и достижения новых высот
Сколько дней казахстанцы отдохнут на новогодние праздники
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Прорыв в дорожной сфере
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Это счастье – стать родителями

Читайте также

Более 9 тыс. человек остались без света в Канаде
Шестидневные похороны 39-го президента Джимми Картера начал…
В Нью-Йорке ввели плату для водителей за пробки на дорогах
Объявлены приоритетные темы для отбора кинопроектов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]