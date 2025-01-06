Стали известны победители премии «Золотой глобус»

Среди лауреатов 82-й церемонии вручения премии «Золотой глобус», которая состоялась в Беверли-Хиллз - актриса Деми Мур, сериал «Сёгун» и музыкальный триллер «Эмилия Перес»

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На состоявшейся в Беверли-Хиллз в воскресенье вечером, 5 января, 82-й церемонии вручения американской кинопремии «Золотой глобус» названы имена победителей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Обладателем «Золотого глобуса» за лучшую режиссуру стал Брэйди Корбет, снявший фильм «Бруталист» об истории венгерского еврейского архитектора, пережившего Холокост. Награду за лучший сценарий получил Питер Строган за фильм «Конклав» немецкого режиссера Эдварда Бергера. В основе сюжета этой кинокартины лежат политические события в Ватикане.

Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина французского режиссера Жака Одиара «Эмилия Перес». Кроме того, американская актриса Зои Салдана была отмечена как лучшая актриса второго плана за роль в этом фильме. В целом, картина «Эмилия Перес» была номинирована в десяти категориях. По сюжету, главная героиня фильма - адвокат Рита - решает помочь лидеру мексиканского наркокартеля пройти операцию по смене пола, чтобы скрыться.

Награды в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» и «Лучшая женская роль в драматическом сериале» получили исполнители главных ролей в «Сёгуне» Хироюки Санада и Анна Сава.

Лучшим мини-сериалом стал «Олененок». Обладателями наград как лучшие актер и актриса мини-сериала стали Колин Фаррелл («Пингвин») и Джоди Фостер («Настоящий детектив: Страна ночи»).

Лучшим комедийным сериалом признаны «Хитрости». «Золотой глобус» в номинациях лучшие актер и актриса в комедийном сериале получили Джереми Аллен Уайт («Медведь») и Джин Смарт («Хитрости»).

62-летняя американская актриса Деми Мур получила свой первый «Золотой глобус» в категории «лучшая женская роль в мюзикле или комедии» за главную роль в боди-хорроре «Субстанция», уже отмеченный наградой Каннского кинофестиваля за лучший сценарий.

«Я действительно не ожидала этого. Я сейчас просто в шоке, - сказала Мур при вручении награды. - Я занята в кино более 45 лет, и это первый раз, когда я выиграла что-то как актриса».

На пути к победе Деми Мур обошла пятерых конкуренток.

В целом, организаторы «Глобуса» объявили победителей в 27 категориях кино и телевидения. 82-я церемония вручения трофеев в Беверли-Хиллз транслировалась в прямом эфире американской телекомпанией CBS. «Золотые глобусы» вручают с 1944 года. Награда считается второй по важности кинопремией в США после «Оскара».