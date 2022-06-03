Стало известно, какие требования к детсадам усилят в Казахстане

Подготовлен приказ МОН РК, которым усиливаются требования к детским садам, претендующим на получение госзаказа. Об этом сообщил глава ведомства Асхат Аймагамбетов в Facebook, сообщает Kazpravda.kz.

Министр коротко описал основные пункты:

1. Введено требование по наличию квалификации и соответствующего образования у воспитателей и иных педагогов.

2. Введено требование по соблюдению норматива типовых штатов по работающим воспитателям. То есть, к примеру, отход от практики, когда один воспитатель может работать с 50 детьми в течение дня. Не более 25.

3. Обязательная установка видеокамер.

4. Полное соответствие санитарным нормам зданий и помещений детских садов.

5. Соответствие требованиям пожарной безопасности.

6. Кроме того, управления образования будут наделены правом выехать и ознакомиться с работой детских садов и созданными условиями до размещения в них госзаказа. При этом для нивелирования коррупционных рисков такой мониторинг будет проводиться только с участием представителей ассоциации детских садов и общественников.

7. Управления образования лишаются возможности распределять госзаказ по детским садам.

"Теперь будет формироваться перечень соответствующих общим требованиям детских садов. И сами родители будут выбирать детский сад в рамках сформированного списка. Следовательно, госзаказ будет направляться в те детские сады, которые будут выбирать родители. Follow the quality. По нашим прогнозам, это увеличит конкуренцию, улучшит качество работы детских садов и снизит коррупционные риски", – отметил глава МОН РК.

Помимо указанного, отметил Асхат Аймагамбетов, ведомство работает по четырем основным направлениям:

1. Возвращение лицензирования.

2. Проведение аттестации всех детских садов, во время которой проверяются условия и качество их работы.

3. Повышение потенциала работников дошкольных учреждений. Улучшение качества подготовки в колледжах и вузах.

4. Обновление содержания программ в рамках новой модели дошкольного образования.