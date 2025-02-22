Standard&Poor’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB-/A-3»

Прогноз рейтинга республики оценен агентством, как «Cтабильный», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннацэкономики

Фото: Миннацэкономики РК

Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг страны, остаются сильные фискальные и внешние балансы, обеспечивающие достаточные резервы для возможных внешних рисков.

Аналитики агентства прогнозируют, что ликвидные внешние активы страны будут значительно превышать внешний долг.

S&P отмечают, что планируемый рост добычи нефти и расширение мощностей на нефтяном месторождении Тенгиз будут оказывать положительное влияние на экономический рост.

В публикации отмечено, что среднесрочная фискальная траектория Казахстана будет зависеть от соблюдения фискальных правил. Ожидается, что расширение налоговой базы и ограничение на дополнительные трансферты из Национального фонда РК позволят сократить дефицит бюджета.

Также S&P отметили устойчивость банковского сектора Казахстана к геополитическим и макроэкономическим рискам. По мнению аналитиков, банки второго уровня имеют достаточный запас капитала и устойчивую ликвидность.