Стартовал прием документов на стипендии «Болашак» и «Научные стажировки»

Сроки подачи заявок на «Болашак» – с 3 марта по 17 октября (через портал egov.kz ), на «Научные стажировки» – с 3 марта по 31 октября (в офисе ЦМП, Астана), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр международных программ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Конкурсный отбор будет проводиться в период с 1 апреля по 31 декабря 2025 года.

В 2025 году для обучения по программе «Болашак» выделено 645 стипендий. Из них по программам магистратуры – 411 стипендий, по докторантуре/резидентуре – 41 стипендия, по стажировкам – 193 стипендии.



По программе научных стажировок на 2025 год выделено 250 стипендий. Приоритет при подготовке кадров за рубежом уделяется инженерно-техническим и медицинским специальностям.

Государство покрывает обучение, стажировку, перелет, страховку, визовые сборы, учебные материалы, а также каждый месяц выплачивает стипендию.