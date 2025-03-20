STEM-Ұстаз: успех начинается в Наурыз

Образование
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Мира Алипинова, Семей

Первая группа отечественных учителей села за парты под шаныраком новой образовательной ИИ-инициативы STEM-Ұстаз

Фото: Игорь Чинин

Символично, что масштабная программа по расширению цифровой грамотности педагогов начата в юбилейный год, на родине Абая, в Наурыз!

“В рамках нашей инициативы STEM-Ұстаз мы планируем бесплатно обучить во всех регионах преподавателей робототехники, которые подготовят сегодняшних учеников к вызовам цифрового времени. Это реальная возможность для быстрой трансформации наших учителей в креативных педагогов AI”, – подчеркнул генеральный директор астанинской школы образовательной робототехники “Robotek” Санжар Шалкарбеков.

Всего за парты нового проекта сядут более 400 учителей, занятия планируются в реальном и онлайн-форматах, обучение в STEM-Ұстаз и посткурсовое сопровождение – бесплатные. В программу включены все главные приоритеты в преподавании робототехники – от базового уровня до спортивных дисциплин, в том числе методики по подготовке учеников к техническим соревнованиям.

“STEM-Ұстаз открывает знаковый этап в профессиональном развитии учителей информатики. Новые знания помогут и самим педагогам, и ученикам вникнуть в актуальные тренды современного образования и подружиться с искусственным интеллектом”, – отметила на торжественном открытии проекта директор областного департамента по обеспечению качества в сфере образования Бакытгуль Масалимова.

STEM-Ұстаз открыт для учителей информатики, которые настроены на личный цифровой апгрейд, во всех областях. Завершение ИИ-проекта планируется перед началом нового учебного года в Атырау.

“Мы заинтересованы в масштабной поддержке STEM-образования во всех регионах. Страновой проект вдохновит сегодняшних учеников на интеграцию в глобальные AI-тренды, поможет определиться с профессиональным выбором и сформировать будущие инженерные кадры мирового класса”, – признался Гани Рахметов, советник по связям с общественностью известной компании ExxonMobil, которая успешно продвигает STEM-образование по всему миру.

Миссия образовательной инициативы STEM-Ұстаз в том, чтобы поддержать развитие цифровой грамотности и ИИ-компетенций отечественных школьников и педагогов, а также интеграцию казахстанских школ в глобальный AI.

Все участники нового проекта – и учителя, и их ученики – автоматически получат возможность для подключения к другим цифровым инициативам, в том числе республиканским и международным олимпиадам по робототехнике.

 

#Образование #ИИ #STEM

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