Стипендии студентам колледжей повысят в 2 раза до 2025 года в Казахстане

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Вопросы развития технического и профессионального образования обсуждены на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

Как доложил министр просвещения Гани Бейсембаев, на сегодня в 772 колледжах обучается 531 тысяча студентов. При этом 85% колледжей осуществляют подготовку кадров по техническим, сельскохозяйственным и сервисным направлениям отраслей экономики. Во исполнение поручения главы государства до 2025 года предусмотрен 100% охват молодежи бесплатным обучением по востребованным профессиям. Плановый показатель текущего года на уровне 80% выполнен.

Было отмечено, что в 2025 году планируется увеличить объем госзаказа до 155 тысяч мест, 70% из которых отведут на технические специальности. Вместе с тем до 2027 года будут введены в эксплуатацию общежития на 10 тысяч мест.

Министр добавил, что в настоящее время по заказу предприятий осуществляется целевая подготовка кадров с обязательством трудоустройства. Сейчас по данному направлению обучается 20 тысяч студентов, в 2029 году целевой подготовкой будут охвачены уже 80 тысяч человек.

Кроме того, на сегодняшний день дуальным обучением в 558 колледжах охвачено более 72 тысяч студентов. В 2029 году этот показатель планируется довести до 160 тысяч человек. В целом за прошедшие 2 года свыше 40 тысяч выпускников колледжей получили возможность выйти на рынок труда, обладая стажем работы до 1,5 лет.

С докладами по рассматриваемой теме также выступили министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды и аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

Глава правительства подчеркнул, что в экономически развитых странах вопросы развития системы подготовки кадров и повышения качества профессионального технического образования являются приоритетными. В частности, в Декларации ООН это отнесено к целям развития тысячелетия.

Он добавил, что, согласно общемировой практике, вхождение молодежи в рынок труда и получение первой профессии гарантируется государством. Примером является Германия, успех экономики которой основан на дуальной системе обучения.

«У нас для выпускников 9-го класса предусмотрено бесплатное обучение в колледжах по востребованным специальностям. За 3 года увеличен объем соответствующего госзаказа на подготовку кадров. Если ранее за счет бюджета обучались 95 тысяч студентов колледжей, то в текущем году их число выросло до 133 тысяч. Мы и далее продолжим увеличивать госзаказ», – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также напомнил, что в этом году на 50% увеличился размер стипендии студентов колледжей. При этом до 2025 года стипендии будут повышены еще в 2 раза. Кроме того, для переоснащения 180 колледжей в рамках реализации проекта «Жас маман» из республиканского бюджета выделено 48 млрд тенге.

Глава правительства поручил Минпросвещения совместно с заинтересованными госорганами, акиматами и палатой «Атамекен» разработать Дорожную карту по модернизации технического и профессионального образования.

«В ней должны быть отражены меры в разрезе отраслей с учетом прогнозирования спроса на кадры, развития производства и инфраструктуры», – обозначил Алихан Смаилов.

Он добавил, что следует также проработать вопросы выделения госзаказа на краткосрочное обучение и разработки автоматизированной системы его размещения по принципу «одного окна». 

Вместе с тем глава правительства потребовал ускорить внедрение Цифровой платформы национальной системы квалификаций и реестра образовательных программ колледжей.

В заключение премьер-министр поручил определить опорные колледжи и отраслевые кластеры подготовки, повышения квалификации и сертификации кадров.

«В них должны быть объединены ресурсы отраслевых ассоциаций работодателей, базовых предприятий и профильных колледжей. С этой целью надо продолжить реализацию программы «Жас маман» для дооснащения государственных колледжей современным оборудованием», – подытожил он. 

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