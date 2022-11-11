​​​​​​​Стрела улетает в небо

Солнечным днем минувшего лета у офиса «Егемен Қазақстан» бородатый мужчина небольшого роста, в очках и сиреневом пиджаке усердно копошился в разложенных прямо на скамейке бумагах. Приглянувшись, я узнал в нем популярного сатирика и любимца публики.

– Ас-салям алейкум, ага, – поздоровался я с ним и демонст­ративно протянул обе ладони (диалог шел, естественно, на казахском языке).

– И ты будь здоров! Не узнаю тебя, – признался он, глядя на меня сверх своих очков.

– Зато я вас узнал. Какими судьбами в наших краях? – спросил я.

– А ты здесь работаешь? – ответил он вопросом на вопрос, указывая пальцем на здание редакции.

– Да.

– Значит, не голодаешь (Ендеше, аш емессің), – сделал он вывод...

Это была моя первая и последняя встреча с Копеном Амирбеком, известным журналистом и писате­лем. Наверное, нет ни одного казаха, которому не знакомо это имя, при произношении которого у человека автоматически на лице появляется улыбка. Потому что лучшие творения Копена-ага связаны с острой сатирой и юмором.

Еще будучи студентом журфака КазГУ, он писал свои колючие заметки для студенческой стенгазеты «Жас қалам» («Молодое перо»), наживая для себя как пок­лонников, так и недоброжелателей в лице своих «героев», коими становились отстающие в учебе и прогульщики занятий. Именно в те годы в кругу студенческой молодежи уже говорили о таланте и больших перспективах будущего мастера этого непростого жанра.

О молодом даровании наверняка был наслышан и декан факультета журналистики, один из столпов отечественной сатирической публицистики Темирбек Кожакеев. Творчество этого человека, хорошо знавшего и разбиравшегося в особенностях казахской сатиры, сыграло не пос­леднюю роль в выборе молодого Копена особенного направления в литературе.

Всеобщее народное признание и популярность пришли к нему, когда на телевизионном небосклоне, пусть ненадолго, но появился его театр сатиры и юмора «Көпен келе жатыр!..» («Копен идет!..»), в котором он с бесшабашностью самодеятельного каскадера высмеивал все пороки общества. Язвительные, жалящие стрелы его сатиры летели в сторону министров, депутатов, чиновников всех мастей и даже на служителей культа. И опять он наживал себе врагов и недоброжелателей.

Авторские выступления Копена-ага в телепередачах «Тамаша» и «Кымызхана» становились объек­тами пристального внимания даже тех, кто не был замечен в особой любви к казахскому юмору, а некоторые его выражения, что называется, уходили в народ и превращались со временем в часто цитируемые поговорки. Для нас он был и Жванецким, и Задорновым в одном лице.

Но настоящие ценители творчества Копена Амирбека знали о нем еще со времен работы в журнале «Ара – Шмель», в котором он начал свою литературную карьеру в качестве простого сот­рудника, а закончил главным редактором.

Сегодня на малой родине писателя, в Туркестанской области, проводят своего знаменитого земляка в последний путь...

Прощайте, Копен-ага! Наверняка там, в другом мире, вы, как человек неуемной энергии и неповторимого обаяния, замутите какое-нибудь юмористическое шоу или спектакль. Но мы, остаю­щиеся на земле, их не увидим.

Пока не увидим…