Строительство будущего: Роль «Samruk-Kazyna Construction» в создании инновационных школ

С 1956 года каждое второе воскресенье августа работники строительной отрасли отмечают День строителя. Отрадно, что после обретения независимости этот советский праздник не исключили из календаря. Ведь строительство играет важную роль в развитии экономики страны.

Фото: АО «Samruk-Kazyna Construction»

На сегодняшний день строительная отрасль обеспечивает работой около 700 тысяч казахстанцев. Работа сложная, но крайне важная. Качественное строительство жилья и социальных объектов в конечном итоге позволит улучшить условия жизни наших соотечественников. Для обеспечения качества необходимо развивать отрасль, обеспечивать прозрачность и справедливость, постоянно повышать квалификацию и профессиональные навыки строителей.

Прошедший год стал испытанием для мировой экономики и финансовых рынков. Мы столкнулись с удорожанием строительных материалов и оборудования, а также снижением платежеспособности клиентов. Тем не менее, благодаря упорству и профессионализму сотрудников, "Samruk-Kazyna Construction" удалось сохранить финансовую устойчивость и достичь поставленных целей: в прошлом году мы ввели в эксплуатацию больше 150 тысяч квадратных метров жилья, перевыполнив годовой план на 3%.

Также в прошлом году мы инвестировали средства в строительство завода по производству кровельных и облицовочных материалов в столице. Данное предприятие позволит существенно сократить импорт строительных материалов из-за рубежа за счет производства собственной продукции и приведет к удешевлению стоимости квадратного метра жилья.

В этом году в строительном секторе Казахстана наблюдается спад. Удорожание стройматериалов, задержки поставок и другие проблемы дают о себе знать. Однако "Samruk-Kazyna Construction" начал реализацию пилотного национального проекта "Комфортная школа", аналогов которого нет ни в одной стране мира. Меньше чем за 3 года нам предстоит построить 369 школ во всех регионах Казахстана. Это позволит создать более 740 тысяч новых ученических мест и решить проблемы аварийных школ и трехсменного обучения. По прямому поручению Главы Государства именно "Samruk-Kazyna Construction" была определена единая дирекция по строительству объектов образования. Считаю, что это аванс для нашей компании и доказательство того, что у нас работают самые лучшие, опытные и квалифицированные кадры, и мы приложим все усилия, чтобы оправдать возложенное на нас доверие. Также масштабный национальный проект обеспечит строительные компании и отечественных товаропроизводителей заказами, а обычным строителям – работу и стабильный доход.

Нацпроект имеет большое социальное значение, поэтому в будущем нам не должно быть стыдно за эти школы перед нашими детьми и внуками. Большое внимание уделяется качеству проектирования и строительства. Мы выставили очень высокие требования для строительных компаний, чтобы фирмы "однодневки" и недособросовестные подрядчики не смогли пройти отбор. Установлено ограничение, согласно которому одна строительная компания не может выиграть конкурс на строительство более чем 20 школ из 369. В конкурсных процедурах предоставляется преимущество местным компаниям путем предоставления им 5-процентной скидки. То есть компаниям из других регионов выиграть конкурс будет тяжелее, чем местным. Кроме того, в каждом регионе были созданы специальные комиссии по подбору мебели и предприятий по их производству. Считаем, что необходимо поддержать отечественных производителей, а право выбора мебели должно быть у конечных пользователей - педагогов. Они лучше знают о предпочтениях школьников. Тем временем наши специалисты, эксперты и обычные строители прикладывают все усилия, работая в режиме "нон-стоп", чтобы качественно спроектировать и построить современные, комфортабельные учебные заведения нового формата для наших детей – будущего страны.

Комфортные школы будут максимально удобными для учащихся и работников. Учебные заведения оснастят самым современным технологическим оборудованием. Но главным преимуществом считаем то, что школы в городах и селах будут идентичными как снаружи, так и внутри. Тем самым для всех детей, независимо от места проживания, мы создаём равные условия, чтобы каждый ребёнок с энтузиазмом, радостью и нетерпением посещал школу, получал качественное образование и воспитание в максимально комфортных условиях. Для этого в комфортных школах будет предусмотрено всё необходимое: коворкинг-центры, лаборатории, мастерские и большая спортивная площадка со стадионом, хоккейным кортом и беговой дорожкой по периметру территории. Зимой школьники будут играть в хоккей и кататься на лыжах, а летом бегать кросс. Всё это делает нас на шаг ближе к формированию здорового поколения и позволит воспитывать будущих чемпионов, как говорится, "со школьной скамьи".

Особо отмечаю, что все разработанные проекты комфортных школ, после прохождения государственной экспертизы, войдут в банк Комитета по строительству. Это означает, что в будущем готовые ПСД этих школ можно будет использовать при строительстве новых объектов образования, сэкономив при этом миллиарды бюджетных тенге.

Пилотный нацпроект уже показал, что отечественная строительная отрасль нуждается в реформе. Нормативно-правовые акты требуют актуализации, а большинство строительных норм устарели, так как индустрия не стоит на месте. Мы стараемся внедрить новые подходы к строительству школ, управлению проектом и контролю за качеством. В первые использован опыт ЕРС-контрактов, при которых подрядчик не только строит, но и проектирует и полностью оснащает школы, то есть обязуется сдать объект в готовом "под ключ". После реализации нацпроекта нами будут направлены конкретные предложения в Правительство страны по модернизации отечественного строительного сектора, чтобы она стала максимально открытой и эффективной.

Поэтому опыт "Комфортных школ" станет мощным толчком для развития сферы, в том числе производства отечественных материалов и товаров. Мы готовы поддержать наши предприятия и дать им возможность усиления и расширения производственного потенциала, чтобы деньги работали на экономику Казахстана.

Для успешной реализации национального проекта тесно сотрудничаем с местными исполнительными органами, отраслевыми ассоциациями и экспертами. Ведь только работая сообща, мы сможем достичь общих целей. А цель у нас одна – построить школы, которые будут оправдывать своё название. Со всей ответственностью заявляю, что открыт для конструктивных предложений со стороны экспертов и общественности.

Помимо строительства современных и комфортабельных школ, "Samruk-Kazyna Construction" планирует запустить ещё несколько проектов. Первый проект - реконструкция аварийного жилья по программе реновации ветхих домов; второй проект - обеспечение детей-сирот, граждан с особыми потребностями и работников бюджетной сферы арендным жильём с правом выкупа. Ещё два проекта находятся на стадии разработки. Все они направлены на развитие страны и улучшение социального положения населения. Если инициативы найдут поддержку со стороны Правительства, отрасль получит мощный импульс для развития, строительные компании будут обеспечены заказами, а сами строители – постоянной работой.

Мы работаем и будем продолжать трудиться во благо страны и её граждан. Мы гордимся вкладом каждого строителя в достижение наших общих целей. Их усилия и профессионализм приносят видимые результаты, оставляя след в облике наших городов и сёл, повышая качество жизни населения. Их трудолюбие, творческий подход и умение работать в сложных условиях создают основу для нашего успеха. От лица АО «Samruk-Kazyna Construction» и от себя лично всех работников строительной отрасли поздравляю с профессиональным праздником! Хочу выразить благодарность за неоценимый труд на пути к развитию и процветанию страны в целом и нашей компании в частности. Желаю вам профессиональных успехов и жизненных благ, радости и уверенности в завтрашнем дне!