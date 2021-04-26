Строительство школы-долгостроя возобновили в Нур-Султане
В Нур-Султане возобновлено строительство школы-долгостроя. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает Kazpravda.kz.
Алтай Кульгинов отметил, что строительство социальных объектов, в том числе льготного доступного жилья и учебных заведений, является приоритетным направлением для акимата.
"К примеру, школа, расположенная на пересечении улиц Окжетпес и Ш. Бокеева(район Сарыарка), являлась своего рода долгостроем. Строительство школы началось еще в 2017 году. Для возобновления строительства провели корректировку проектно-сметной документации, выделили финансирование. Таким образом, удалось сдвинуть возведение учебного заведения с мертвой точки. Данная школа в две смены позволит создать 2 тыс. 400 ученических мест. Что позволит покрыть потребность жителей того района.
Кроме того, на территории средней школы № 23, которую посещал Глава государства, также ведем строительство пятиэтажной школы. Учебное заведение расположено в жилом массиве Ондирис (район Байконыр).
В текущем году построим больше школ, чем в прошлые годы. Это 16 крупногабаритных школ! Они позволят уже в текущем году создать более 40 тыс. ученических мест. Более чем в 2 раза увеличится количество ученических мест, чем в прошлом году, и более чем в 4 раза больше, чем в 2019 году.
В рамках Комплексного плана на 5-летний период запланировано строительство порядка 50 госшкол. Также в строительство школ привлекаем частные инвестиции. На инвестсоветах поддержали строительство свыше 30 частных учебных заведений.
Ведем системную работу над снижением количества школ с трехсменным обучением и переуплотненным режимом", – написал Кульгинов в Instagram.