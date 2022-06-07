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Стяг, придающий силы
Михаил Тё, Жамбылская область

За свою карьеру альпиниста таразский любитель активного отдыха, экстремального спорта и высокогорья Анвар Ханбабаев неоднократно поднимался на известные в стране и за рубежом горы и каждый раз, когда взбирался на очередную снежную вершину, брал с собой флаг Казахстана.

Этим необычным занятием, требующим несгибаемой силы воли и физического здоровья и сопряженным с большим риском для жизни, 35-летний финансист Анвар Ханбабаев увлекся относительно недавно – около 6 лет назад. После покорения пика Нурсултан в Заилийском Алатау (его высота достигает 4 376 мет­ров над уровнем моря) он был зачислен в ряды альпинистов. Это стало отправной точкой для дальнейшей работы над собой и достижения новых целей. Скалолаз побывал на пике Альтус в Туркестанской области, дважды поднимался на Большой Алматинский пик, открывал вершину, названную в честь писателя Шерхана Муртазы в Жамбылской области. В прошлом году он оказался на горе Комсомолец на высоте 4 170 метров над уровнем моря, а также на одной из семи самых высоких точек мира – горе Эльбрус, высота которой достигает 5 642 метров. Последняя стала для Анвара Ханбабаева настоящим достижением и одновременно огромным испытанием. По его словам, подъем на кавказский пик был сложным не только из-за большой высоты и горной болезни, но и плохих погодных условий.

– Мы поднимались с группой из нескольких человек. Но до конца дошли далеко не все, – вспоминает скалолаз. – Я просто не мог подвести своих родных, горожан, которые за меня болели на протяжении всего мое­го пути, а также свою страну.

На вершине Эльбруса таразский альпинист с гордостью поднял Государственный флаг Республики Казахстан. Взяв с собой один из главных символов страны, спортсмен чувствовал большую ответственность, которая не позволила ему сдаться перед трудностями. Альпинист уверен, что у Казахстана большое и светлое будущее, и все личные победы он каждый раз посвящает ­своей стране.

По его словам, этот экстремальный вид спортивного туризма помогает ему по-настоящему чувствовать жизнь, отдыхать душой и закалять тело. Каждый подъем – это своего рода проверка на прочность, причем не только в физическом плане, но и в духовном. Ведь именно сила воли порой позволяет сделать что-то, казалось бы, невозможное, поставить новый рекорд, совершить подвиг или стать героем. И каждый раз, когда Анвару приходится преодолевать сотни и тысячи метров над уровнем моря, ему придает сил не только поддержка его семьи и желание вернуться домой, но и Государственный флаг.

На будущее скалолаз ставит перед собой много целей, но главные из них – достичь самой высокой горы Африки – Килиманджаро, высшей точки в Южной Америке – Аконкагуа и, конечно, как и все альпинисты, он не отказывается от идеи покорить вершину мира – Эверест, где планирует так же поднять голубой стяг Страны Великой степи.

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