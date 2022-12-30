Суд над Кайратом Боранбаевым начался в Астане

Процесс по делу учредителей ТОО «АзияГазЧунджа» Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Романа Наханова, а также других фигурантов дела начался в городе Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: politic.kz

В суде №2 Сарыаркинского района столицы началось первое судебное заседание по делу Кайрата Боранбаева.

У журналистов есть возможность присутствовать в зале суда либо подключаться онлайн.

Как сообщили в пресс-службе городского суда Астаны, председательствует на процессе судья Сарыаркинского суда №2 Назгуль Бапакова.

Напомним, в марте этого года Агентство по финансовому мониторингу начало расследование уголовного дела по факту хищения денег в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. По подозрению в совершении данного преступления был арестован К. Боранбаев.

В сентябре 2022 года АФМ завершило расследование уголовного дела по обвинению учредителей ТОО «АзияГазЧунджа» Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» Тайыра Жанұзақ по фактам хищения 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денег, добытых преступным путем.

23 декабря Генеральная прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.