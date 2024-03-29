Суд вынес приговор по делу об изнасиловании трехлетних сестер в Алматинской области

О вопиющих случаях жестокого обращения с детьми рассказала Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / АдильбекТауекелов

На своей странице в Facebook Динара Закиева сообщила о том, как прошло итоговое заседание суда по делу, касающегося изнасилования трехлетних близняшек и девятилетней девочки в Алматинской области.

«Мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы, его супруга (бабушка 3-летних девочек и мама 9-летней девочки) к 25 годам лишения свободы. Кроме того, относительно правовой оценки действий должностных лиц, прокуратурой области были возбуждены уголовные дела по факту увода от уголовной ответственности, халатности и бездействия по службе», — написала она.

Кроме того, Динара Закиева привела несколько примеров судебных дел, когда правозащитникам удалось помочь решить проблемные вопросы. Однажды к ним обратилась несовершеннолетняя девушка, которая просила помощи в выплате ей заработной платы.

«Подросток проработала официантом в ресторане достаточно большой срок, однако заработную плату так и не получила. К тому же, работодатель обвинил девочку в краже нескольких миллионов тенге и подал иск в суд по взысканию с неё ущерба. В целях защиты прав ребенка мы приняли участие в заседаниях суда. В итоге кропотливой и длительной работы в течение полугода, работодатель выплатил несовершеннолетней всю задолженность по заработной плате. А дело по заявлению работодателя в отношении девочки прекращено за отсутствием состава преступления. Также подростку будут выплачены средства за моральный вред», — пояснила она.

Также поступило обращение от отчаявшейся бабушки из Актобе. Ее внук, будучи первоклассником, на протяжении трех недель в стенах школы подвергался сексуальному насилию со стороны четверых девятиклассников.

Была проведена большая работа для возобновления расследования уголовного дела, которое несколько раз прекращалось. Дело удалось возобновить благодаря помощи следственного суда и коллегии по уголовным делам областного суда.

По ее словам, факты жестокого обращения с ребенком нельзя оставлять без внимания общественности. В Карагандинской области за совершение сексуальных действий в отношении двоих несовершеннолетних девочек к пожизненному заключению приговорен отчим (сожитель матери). Служба 111 совместно с One stop service сопровождали дело вплоть до окончания суда.

Наряду с осужденным, к ответственности привлечен и адвокат подростков за передачу взятки с целью увода насильника от уголовной ответственности.

Динара Закиева подчеркнула, что сейчас также идут судебные процессы по тяжелым преступлениям в отношении детей в областях Жетысу, Абай, Павлодарской, Жамбылской и Алматы. Вскоре в суд поступят дела по случаям из Туркестанской, Алматинской области, Астаны, областей Жетысу и Улытау.